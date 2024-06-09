نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان الثانوية العامة بمركز ومدينة الدلنجات

أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية على عدد من المدارس بمركز ومدينة الدلنجات، حيث استقبلها اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات ونواب رئيس المركز، وأشرف علتم مدير الإدارة التعليمية بالدلنجات؛ لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والتي ستنطلق في 10/6/2024 للمواد غير المضافة للمجموع حيث تم المرور على مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة والاستراحات، في إطار استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 والزيارات الميدانية لمقار اللجان للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وتفقدت الدكتورة نهال بلبع لجان مدرسة الدلنجات الثانوية بنات، ولجنة مدرسة الحرية الثانوية بنات، ولجنة مدرسة السلام الاعدادية بنين،و لجنة مدرسة الارشاد الابتدائية،و لجنة مدرسة الفتح الابتدائية، ولجنة مدرسة ابوبكر الصديق الابتدائية، ولجنة مدرسة الشهيد حسن عاصى الابتدائية،و لجنة مدرسة ام المؤمنين الابتدائية.

وخلال جولتها أكدت أنه تم الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الإمتحانات، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتقليل الكثافة داخل اللجان لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الانتهاء من تجهيز الاستراحات التي خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل، مشيرة إلى أنه تم توجيه مشرفي الاستراحات بتذليل كافة العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة، مؤكدة أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلى أنه تم تفعيل غرف العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية.