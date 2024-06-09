الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية: مستشفى صحة الافتراضى يُوظف التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تقديم عدد من خدمات الرعاية الصحية الافتراضية من خلال مستشفى صحة الافتراضي الذي يُوظف أحدث التقنيات، وذلك خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ؛ بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات حجاج بيت الله الحرام وفقًا لأعلى معايير الجودة المتبعة عالميًا.

وأكدت وزارة الصحة- اليوم الأحد- أن المستشفى على أتم الاستعداد لتوفير أحدث التقنيات الطبية وطواقم طبية متخصصة تعمل على مدار الساعة في عدة مسارات أساسية للخدمات عن بُعد، تشمل: تطبيب السكتات الدماغية، والعناية الحرجة، ومراقبة مرضى القلب باستخدام أجهزة مراقبة يرتديها المريض، وكتابة تقارير الأشعة مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم الاستشارات التخصصية للمنشآت الصحية، إضافة إلى خدمات الفريق الافتراضي للمساندة الطبية في الطوارئ والكوارث.

ونوهت بأن المستشفى يُقدم دعمًا ومساندة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية المرتبطة به في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك في مطار الملك خالد الدولي في جدة، إضافةً إلى الخدمات التي يُقدمها من خلال الرقم الموحد 937، أو تطبيق صحي.

وأشارت الوزارة إلى أن التقنيات الحديثة التي يستخدمها المستشفى في خدمة ضيوف الرحمن أثبتت كفاءتها وفعاليتها في سرعة التدخل الطبي ودقة تشخيص الأمراض؛ مما يتيح اتخاذ القرار الطبي السليم في الوقت المناسب، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة بكفاءة وفعالية، مضيفة أن هذه الجهود تأتي ضمن حرصها على استغلال أحدث التقنيات الطبية لرفع كفاءة الأداء في مرافق الرعاية الصحية خدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.

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