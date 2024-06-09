الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البابا تواضروس الثاني يزور دير الأنبا أور بالفيوم

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم الأحد دير القديس الأنبا أور أسقف الفيوم، في إطار زيارته الرعوية لإيبارشية الفيوم وأديرتها والتي بدأها صبا دة 9ح اليوم، بمناسبة تذكار نياحة شفيع الفيوم، القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة (١٨٨١ - ١٩١٤) والذي تحتفل به الكنيسة القبطية غدًا الاثنين.

وصلى قداسة البابا صلاة الشكر ثم استمع لشرح لمراحل العمل بالدير قدمه الراهب القس تيموثاوس النقلوني المشرف على تأسيس الدير، الذي أشار إلى أن الدير يجري بناؤه على طراز الأديرة القبطية القديمة، حيث استخدم فيه الطوب الأحمر، الذي تم شراؤه من البيوت القديمة التي يتم هدمها.

زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لدير "الأنبا أور"

وأبدى قداسة البابا إعجابه بالنمط المعماري للدير، مثمنا الجهد الكبير الذي بُذِل في إنشائه. وتفقد قداسة البابا معالم الدير، وقدم التحية لكل العاملين فيه.

FB_IMG_1717945513108
FB_IMG_1717945513108
FB_IMG_1717945510508
FB_IMG_1717945510508
FB_IMG_1717945515345
FB_IMG_1717945515345

FB_IMG_1717945515345
FB_IMG_1717945515345

FB_IMG_1717945752077
FB_IMG_1717945752077
FB_IMG_1717945743602
FB_IMG_1717945743602
زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لدير الأنبا أور البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية دير القديس الأنبا أور الفيوم

مواد متعلقة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

الأورمان تعلن خطة توزيع 50 عجل بلدي بالفيوم

محافظ الفيوم يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية مع الأجهزة التنفيذية

انتقامًا من طليقته.. أب يقتل ابنته فى عزبة جويلى بالفيوم ويُلقى بها بجوار شريط القطار

محافظ الفيوم يستقبل وفد "الاتصالات" لمتابعة استعدادات إطلاق منصة "حياة كريمة"

بيلف الشوارع بالفيوم طول اليوم.. عم حسن بائع عرقسوس متجول في الحر: خلي الناس ترطب (لايف)

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة للحالات المرضية

فى واقعة لأول مرة بالفيوم... فتاة تقتحم جنازة متوفى وتُطالب بأموالها

الأكثر قراءة

ماذا يحدث فى حال عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى؟

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

شهود عيان من "النصيرات" لـ"الدستور": نجونا من موت محقق.. ونعانى من هول الصدمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

الحسين عبدالرازق

نحن نثق فى الرئيس

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة