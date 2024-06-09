البابا تواضروس الثاني يزور دير الأنبا أور بالفيوم

زار قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم الأحد دير القديس الأنبا أور أسقف الفيوم، في إطار زيارته الرعوية لإيبارشية الفيوم وأديرتها والتي بدأها صبا دة 9ح اليوم، بمناسبة تذكار نياحة شفيع الفيوم، القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة (١٨٨١ - ١٩١٤) والذي تحتفل به الكنيسة القبطية غدًا الاثنين.

وصلى قداسة البابا صلاة الشكر ثم استمع لشرح لمراحل العمل بالدير قدمه الراهب القس تيموثاوس النقلوني المشرف على تأسيس الدير، الذي أشار إلى أن الدير يجري بناؤه على طراز الأديرة القبطية القديمة، حيث استخدم فيه الطوب الأحمر، الذي تم شراؤه من البيوت القديمة التي يتم هدمها.

زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لدير "الأنبا أور"

وأبدى قداسة البابا إعجابه بالنمط المعماري للدير، مثمنا الجهد الكبير الذي بُذِل في إنشائه. وتفقد قداسة البابا معالم الدير، وقدم التحية لكل العاملين فيه.

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