الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صرخات تخرج من تحت الأنقاض.. انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين عرض مستمر

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: "صرخات تخرج من تحت الأنقاض.. انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين مستمرة".

صرخات تدوي من تحت الأنقاض، معلنة عن مأساة إنسانية جديدة في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 8 أشهر، وتظن إسرائيل أن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا بحق المدنيين لن يكون لها رادع، حتى جعلت مخيمات النازحين هدفًا أساسيًا لغاراتها الجوية.

في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال طالت نيران القصف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لسقوط مئات الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال، وما يزيد من المشهد قسوة صعوبة استقبال مستشفى شهداء الأقصى للأعداد المتزايدة من الجرحى جراء العدوان المتواصل على مناطق متفرقة بالقطاع.

هذه الغارات الجوية لقوات الاحتلال جاءت في أعقاب إعلان الأمم المتحدة إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي ترتكب انتهاكات بحق الأطفال خلال النزاعات، ما يؤكد  تمادي الاحتلال في ممارساته المخالفة للميثاق الإنساني رغم النداءات الدولية بضرورة التوقف عن هذه السياسات الإجرامية.

الفلسطينيين الاحتلال مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية الأراضي الفلسطينية

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