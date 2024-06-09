المستشار حافظ عباس يعتمد أكبر حركة ترقيات فى تاريخ النيابة الإدارية

اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأحد، أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، والتي شملت "1896 عضوًا".

وتضمنت حركة الترقيات الآتي:

ترقية "456" مستشارًا بدرجة وكيل عام أول إلى مستشار بدرجة نائب رئيس هيئة.

ترقية "243" مستشار بدرجة وكيل عام إلى مستشار بدرجة وكيل عام أول.

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ترقية "247" رئيس نيابة من الفئة "أ" إلى مستشار بدرجة وكيل عام.

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ترقية "345" رئيس نيابة من الفئة "ب" إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "أ".

ترقية "4" وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "ب".

ترقية "204" وكيل نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.

ترقية "352" مساعد نيابة إلى درجة وكيل نيابة.

ترقية "345" معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.

‏وفي هذا الصدد، تقدم المستشار حافظ عباس، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مستشاري أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لكل مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم رسالتهم السامية لما فيه رفعة الوطن.