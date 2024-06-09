وسط حالة من الحزن.. تشييع 8 ضحايا لقمة العيش فى البحيرة (صور)

شيع الآلاف من أهالى قرية دمشلى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ قليل جثامين 8 من ضحايا حادث انقلاب سيارة نقل بطريق ماستر، بدائرة مركز وادي النطرون، صباح اليوم.

وكانت النيابة العامة بمركز وادي النطرون برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس النيابة، قد صرحت بدفن الجثامين، عقب قيام إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها.

تفاصيل الواقعة

كانت محافظة البحيرة قد شهدت مصرع 8 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 6 أشخاص آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة، الزراعية، بطريق ماستر التابع لدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادي النطرون التخصصي، بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محمله بالعمالة الزراعية، مما نتج عنه مصرع 8 أشخاص، بينما أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة وادي النطرون لمكان الواقعة وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، مما نتج عنه مصرع 8 أشخاص، بينما أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم التحفظ على الجثث، تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





