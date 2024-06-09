قبل مواجهة مصر.. لماذا يعد غينيا بيساو منافسًا قويًا؟

إذا كان منتخب مصر قد تمكن من تحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط في الجولات الثلاث الأولى لحساب المجموعة الأولى ضمن تصفيات كأس العالم 2026 "إفريقيا"، فإن منتخب غينيا بيساو لم يتلق أي هزيمة في الجولات الثلاث الأولى، وهو المنتخب الوحيد مع مصر في المجموعة الذي استطاع أن يتجنب الخسارة.

ويحل مصر ضيفًا على غينيا بيساو في الجولة الرابعة على استاد "24 دي سبتمبر" في مدينة بيساو العاصمة.

مصر والعلامة الكاملة

وبالنقاط التسع هذه يتصدر مصر المجموعة، وجمعها من 3 انتصارات على منتخبات جيبوتي، وسيراليون، وبوركينا فاسو على الترتيب.

وسجل مصر في المباريات الثلاث 10 أهداف بمعدل أكثر من 3 أهداف في المباراة الواحدة، وهداف المنتخب هو اللاعب محمود تريزيجيه، لاعب نادي طرابزون سبور التركي بتسجيله 5 أهداف في حين لم تستقبل شباكه سوى هدف.

تأثير فوز مصر على غينيا بيساو

الانتصار يرفع رصيد مصر إلى 12 نقطة، ويبتعد بالصدارة عن الثلاثي المطارد غينيا بيساو الذي يتوقف رصيده عند 5 نقاط، وبوركينا فاسو وسيراليون اللذين يلتقيان في نفس الجولة الرابعة، وفي رصيد كل منهما 4 نقاط.

غينيا بيساو وصيفًا دون هزيمة

لكن هذا الانتصار ليس سهلا أو مضمونا كما يتصور كثيرون، فغينيا بيساو يحل وصيفا في المجموعة بالنقاط الخمس التي حصدها من انتصار وحيد تحقق على جيبوتي بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثانية على ستاد القاهرة الدولي، وتعادلين، الأول كان إيجابيًا بنتيجة هدف لمثله مع بوركينا فاسو في الجولة الأولى على الملعب الكبير لمراكش، والثاني كان سلبيًا مع منتخب إثيوبيا على استاد 24 دي سبتمبر في الجولة الثالثة.

لم يحرز غينيا بيساو سوى هدفين، الأول كان هدف التقدم على بوركينا فاسو، وأحرزه اللاعب ماما بالدي، لاعب نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، والثاني كان هدف الانتصار الوحيد على جيبوتي، وأحرزه اللاعب ماورو تيكيسيرا، لاعب نادي إيفردون سبورت السويسري بينما لم تتلق شباكه سوى هدف من بوركينا فاسو.

كيف يستفيد غينيا بيساو من فوزه؟

انتصار غينيا بيساو على مصر يعطيه الأمل الكبير، ويرفع من طموحه في التأهل عن المجموعة إذ يصعد برصيده إلى 8 نقاط، ويقلص الفارق مع مصر إلى نقطة يتيمة.

المباراة الأولى بقيادة مورتي

إذا كانت مباراة مصر ضد بوركينا فاسو هي المباراة الرسمية الأولى لمصر تحت قيادة فنية من حسام حسن، فإن مباراة غينيا بيساو أمام إثيوبيا هي الأولى التي تولي فيها المسئولية الفنية لغينيا بيساو البرتغالي لويس بوا مورتي.

غينيا بيساو مع كاندي

وكان مورتي قد حل محل المدير الفني الوطني باسيرو كاندي، الذي جمع غينيا بيساو معه 4 نقاط في أول جولتين لحساب المجموعة الأولى ضمن تصفيات كأس العالم 2026 "إفريقيا"، لكنه رحل عن تدريب المنتخب بعده فشله الذريع في قيادة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج إذ قبع في قاع المجموعة الأولى بعد أن عجز عن حصد نقطة واحدة إذ تكبد 3 خسائر أمام منتخبات ساحل العاج، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا على الترتيب.

المواجهة الوحيدة بين مصر وغينيا بيساو

وكان كاندي هو من قاد غينيا بيساو في المواجهة الوحيدة التي جمعت غينيا بيساو بمصر، وكانت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون في دور المجموعات، وفازت بها مصر بنتيجة هدف دون رد.

إذن عدم خسارة غينيا بيساو في 3 جولات بجانب رغبه مورتي في أن يصالح جمهوره بعد تعادل غينيا بيساو المخيب للآمال ضد إثيوبيا كما أن الانتصار يعني أنها تحافظ على وجودها في المنافسة الحقيقية على التأهل، هذه الأشياء تصعب من مهمة مصر أمام غينيا بيساو.