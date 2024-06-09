مانشستر يونايتد يجري محادثات مع توماس توخيل

أكدت تقارير صحفية أن السير جيم راتكليف المالك المشترك لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أجرى محادثات مع الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ السابق، لبحث إمكانية تدريب الفرق بدءًا من الموسم المقبل.

وما زال مانشستر يونايتد لم يتخذ قرارًا بخصوص مصير المدرب الهولندي إريك تين هاج مع الفريق، بعد قيادتهم للتتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، فإن السيد جيم راتكليف، الملياردير البريطاني الذي يمتلك الآن 28 في المائة من حصة النادي في أولد ترافورد، التقى بالمدرب السابق لتشيلسي وبايرن ميونخ للحديث في موناكو الثلاثاء الماضي في إطار تدبير مسار المستقبل للنادي.

وتصر مصادر داخل النادي على أن القرار النهائي بشأن مستقبل إريك تين هاج كمدير فني لم يُتخذ بعد، ويضيفون أن توخيل من بين عدد من المرشحين المحتملين الذين التقوا بهم خلال مراجعتهم لمستقبل الفريق.

وأردف التقرير أنه في الأسبوع الذي سبق فوز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي الشهر الماضي، جرت محادثات إما مباشرة أو مع ممثلي المدربين الآتيين: ماوريسيو بوتشيتينو، توماس فرانك، وكيران ماكينا.

ويُعتَبَرُ أيضًا روبرت دي زيربي مُرشحًا محتملًا لتولي المسؤولية بدلًا من تين هاج، الذي عاد الآن من عطلته نهاية الموسم وما زال ينتظر قرارًا من المالكين المشتركين بشأن القرارات الكروية الرئيسية في النادي.

وهناك توقعات في أولد ترافورد بحسب الصحيفة بأن يتم حل جميع الأمور الخاصة بهوية المدير الفني للفريق خلال هذا الموسم، بشأن ما إذا كان سيتم إجراء تغيير أو الإبقاء على تين هاج.

واحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق أهداف سلبي أي كان عدد الأهداف المسجلة أقل من عدد الأهداف التي سكنت شباك الفريق.

وفاز توخيل بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في عام 2021 ووصل إلى الدور نصف النهائي في الموسم الحالي مع بايرن ميونخ قبل الخسارة أمام الفائز باللقب ريال مدريد.