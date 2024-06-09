الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية لـ13 يوليو

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد، اليوم تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين سبق اتهامهم مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات فى قضية المعروفة بخلية المطرية الثانية، لجلسة 13 يوليو للمرافعة.

جاء فى أمر الإحالة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2014، حتى يونيو من عام 2020، بدائرة المطرية، المتهمان الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتى تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ثانيًا: المتهمون من الثالث حتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيقها.

ثالثًا: المتهمان الثالث والثالث عشر أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية.

رابعًا: المتهمون الثالث والسادس والسابع والثالث عشر حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة بقصد استعمالها فى غرض إرهابى يخل بالأمن والنظام العام، استعملوا مفرقعات بغرض تخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة.

خامسًا: المتهمون الثالث والثامن والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر أيضا، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية.

سادسًا: المتهمان السادس والثانى عشر استخدما موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية المنتمين لها، بان استخدما برنامج "تليجرام" المؤمن بشبكة المعلومات الدولية لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.

وزارة الداخلية وطلائع المناطق الحضارية مدينة السويس

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