الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالفيديو.. الداخلية تنظم الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة

جريدة الدستور

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة واستضافتهم بمحافظة السويس.

يأتى ذلك استمرارًا لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لديهم وتأكيدًا على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.

وقد تضمن البرنامج الذى أعدته وزارة الداخلية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة جولة تشمل معالم مدينة السويس المتنوعة وفى مقدمتها زيارة النصب التذكارى الذى يخلد ذكرى الشهداء.

وتم تنظيم زيارة لممشى أهل السويس والذى يعد أحد المقاصد الترفيهية لأهالى المدينة والذى أنشأته الدولة حديثًا فى إطار تطوير المدينة، كما شملت الجولة زيارة لكورنيش قناة السويس والتى تخللها مشاهدة الطلائع لإحدى النقاط التى عبر منها الجيش المصرى وقام بتدمير خط برليف فى إنتصار أكتوبر العظيم، كما قاموا بزيارة المتحف الأثري بالسويس.

وحرصت وزارة الداخلية على اصطحاب الشباب إلى مبنى الهيئة الاقتصادية للعين السخنة، حيث تم تعريفهم بالإمكانات الاقتصادية التى تتمتع بها البلاد وقدرتها على جذب المزيد من الإستثمارات.

حيث تضمنت فعاليات الملتقى جولة للطلائع داخل منطقة السويس للتعاون الإقتصادى والتجارى المصرية الصينية " تيدا مصر " وهى نموذج مشترك بين البلدين فى جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات.

وقام الشباب بجولة داخل عدد من المصانع التى تجسد آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التى تحرص عليها مصر.. وذلك لتعريف الأجيال بما تتمتع به مصر من إمكانات تصنيعية كبيرة ذات أهمية للاقتصاد الوطنى.

كما شملت الجولة زيارة لمنطقة مبنى موانىء دبى العالمية داخل ميناء العين السخنة، حيث قاموا بجولة داخل الميناء للتعرف على طبيعة عمله وأهميته الإقتصادية والذى يمثل إنعكاس للمناخ الجاذب للإستثمار الذى تنعم به مصر.

وقد تم على هامش الملتقى تنظيم محاضرات تثقيفية للشباب حول أهمية المشروعات القومية التى قاموا بزيارتها وتعريف الأجيال الجديدة بها وكيفية الحفاظ على هذة الإنجازات.

فى ختام الملتقى تم تنظيم حفلة ترفيهية للمشاركين فيه من شباب المناطق الحضارية الجديدة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصًا وإصرارًا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.. وتوفير حياة كريمة لهم.

وزارة الداخلية شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة محافظة السويس حب الوطن بناء المناطق الحضارية الجديدة ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية

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