الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "إكسترا نيوز": 200 شاحنة مساعدات مصرية دخلت غزة اليوم

رفح
رفح

كشف مراسل قناة إكسترا نيوز، عوض الغنام، تطورات الأوضاع عند الجانب المصري من معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأفاد مراسل "إكسترا نيوز" بدخول عدد هائل من المساعدات المصرية اليوم نحو معبر كرم أبو سالم، موضحًا أن يوم أمس شهد عدم دخول أي مساعدات ومعبر كرم أبو سالم من الجانب الإسرائيلي كان مغلقًا.

وأضاف أنه عند منتصف نهار اليوم دخلت حوالي 170 شاحنة ثم أضيف لها ما بين 20 إلى 30 شاحنة، متابعًا: "وربما خلال الساعات المقبلة تدخل عدد من الشاحنات الجديدة".

وأوضح أنه يتم تحديد الأولوية في دخول المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه في الغالب الأولوية تكون للمواد الغذائية الضرورية خصوصًا مع تلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة وشبح المجاعة الذي يهدد أبناء قطاع غزة.

اكسترا نيوز شاحنة مساعدات المساعدات الإنسانية عوض الغنام معبر رفح البري معبر كرم أبو سالم

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