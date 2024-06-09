فى العشر الأوائل من ذى الحجة.. دعاء رائع من الشيخ رمضان عبد المعز

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، دعاء رائع في العشر الأوائل من ذي الحجة.

وقال"عبدالمعز"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،: "تلك الأيام المباركات الطيبات المملوءة بالنفحات من رب الأرض والسماوات نسأل الله العلي القدير خير هذه الأيام نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يوفقنا دائمًا لما يرضيه".

وأضاف: "اللهم إننا نسألك من العمل ما ترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى واهدنا بهداك واجعل عملنا كله في رضاك ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأغفر لنا في الآخرة والأولى وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصالحين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا قوي يا متين".

وتابع: "اللهم انصر إخواننا في فلسطين، عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالنصر، اللهم أيدهم بتأييدك ووفقهم بتوفيقك وأمدهم بمدد من عندك يا أكرم الأكرمين، اللهم صب على بلادنا الخير صبا، اللهم إننا نسألك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك يا كريم العطاء ويا مجيب الرجاء".

وأكمل: "يا سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء ارفع عنا البلاء، يا ذا المن والعطاء نسألك اللهم الشفاء لكل مريض والعافية لكل مبتلى والرحمة لكل ميت والهداية لكل حائر والنصر لكل مظلوم والفرج لكل مكروب، ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين اللهم آمين".