أول تعليق من العوضي على مشاركة ياسمين عبدالعزيز في دراما 2025

حرص أحمد العوضي على تهنئة ياسمين عبد العزيز بعد تعاقدها رسميًا مع المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي على بطولة أحدث أعمالها الدرامية المقرر عرضه فى الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفور نشر ياسمين صور التعاقد التى جمعتها بالمنتج تامر مرسي وحسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلة:"مسلسل رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله إنتاج سينرجي تامر مرسي وحسام شوقي".

أحمد العوضي : هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون ان شاء الله

سرعان ما علق أحمد العوضي على منشور ياسمين وهنئها على المشاركة فى الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، قائلاً: "هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله".