الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق من العوضي على مشاركة ياسمين عبدالعزيز في دراما 2025

ياسمين لحظة توقيعها
ياسمين لحظة توقيعها للعقد

حرص أحمد العوضي على تهنئة ياسمين عبد العزيز بعد تعاقدها رسميًا مع المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي على بطولة أحدث أعمالها الدرامية المقرر عرضه فى الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفور نشر ياسمين صور التعاقد التى جمعتها بالمنتج تامر مرسي وحسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائلة:"مسلسل رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله إنتاج سينرجي تامر مرسي وحسام شوقي".

أحمد العوضي : هتدغدغي الدنيا  يا وحش الكون ان شاء الله

سرعان ما علق أحمد العوضي على منشور ياسمين وهنئها على المشاركة فى الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل، قائلاً: "هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله".

تعليق العوضي لـ ياسمين
آخر أعمال ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي أحمد العوضي هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون ان شاء الله أول تعليق من أحمد العوضي لـ ياسمين عبدالعزيز على مشاركتها فى دراما رمضان 2025 أحمد العوضي ياسمين عبد العزيز

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