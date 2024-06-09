صاحبة قناة يوميات أنوش تعود للجنايات مرة أخرى.. 14 أغسطس

تعود نبوية أنوش التيك توكر صاحبة قناة «يوميات أنوش» إلى ساحات المحاكم من جديد يوم 14 أغسطس المقبل؛ لاستكمال نظر أمر التصرف في الأموال رقم 161 لسنة 2023 إداري المعصرة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي.

وسبق أن قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، في استئناف المقدم من صاحبة قناة «يوميات أنوش»، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري والتحريض على الفسق والفجور، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه بالقضاء مجددا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة يوميات أنوش التي تم ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهما بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور المصري.

وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره الفيديوهات تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.