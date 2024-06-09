الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التموين: حرية المنافسة تحتاج أسسًا صناعية وتجارية منضبطة لخفض الأسعار

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خلطا بين المنافسة وبين وجود سلع غير معتمدة وعلامات تجارية غير سليمة، مشيرًا إلى وجود العديد من المؤسسات في الوقت الحالي مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المنافسة والهيئة القومية لسلامة الغذاء تحكمها قوانين ولوائح تنفيذية مهمة جدًّا، ولكن نحن في حاجة إلى ترجمة أهميتها ودورها للجميع.

وأوضح خلال الجلسة الثانية "الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة؛ أن إنفاذ القوانين يعاني مشكلات كبيرة، أبرزها حاجة الكيانات الصناعية والمؤسسات التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية إلى متابعة.

وزير التموين: مناقشة التحول فى نظام الدعم عبر حوار مجتمعى.. واحتياطى السلع آمن

أوضح وزير التموين، أن تنظيم التجارة وقواعد البيانات تحتاج مجهودا كبيرا جدًّا ليكون لدينا قواعد بيانات مدققة وسليمة يمكن تحليلها والاستفادة منها.

تابع: أن الإنفاذ لهذه القوانين سيتم عبر بعض المؤسسات مثل وزارة التموين ومباحث التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أن حرية المنافسة يجب أن تكون على أسس صناعية وتجارية منضبطة لخفض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمستهلك.

وأكد ضرورة التعاون الإيجابي مع كافة الجهات الرقابية وتشكيل مجموعات عمل، مشيرًا إلى أن الحل الحقيقي لخفض الأسعار وجود منافسة حقيقية.

txt

وزير التموين: ضخ 150 طنًا يوميًا من اللحوم الطازجة بـ1500 منفذ متنوع


نوَّه وزير التموين أن الدولة في أزمة سعر الصرف الماضية لم تلجأ لفرض تسعيرة جبرية، وإنما قامت بتحديد السعر لبعض السلع الاستراتيجية، وذلك من خلال المنتجين والمصنعين بهدف الحفاظ على التنافسية، مؤكدًا ضرورة التعاون الإيجابي بين كافة الجهات الرقابية المنظمة.

ولفت المصيلحي إلى أن متابعة أسعار 17 ألف سلعة يحتاج إلى تشكيل مجموعات على أرض الواقع وأن الركيزة الأساسية لتقدم الصناعة والتجارة وزيادة الاستثمارات تحقيق المنافسة العادلة، مؤكدًا أهمية دعم القدرات البشرية وتركيز الدولة عليها من خلال التدريب المستمر باعتبارها العنصر المعني بإنفاذ القوانين.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سلع غير معتمدة علامات تجارية المصيلحي المؤسسات الممارسات الاحتكارية المنافسة

مواد متعلقة

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منطقة الفارعة الفلسطينية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

عاجل.. أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائيًا

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

كيفية التقديم في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية والتخصصات وشروط ومعايير القبول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية