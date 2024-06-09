الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسرار لأول مرة يكشفها نجل الفنان عبدالله محمود فى ذكرى وفاته الـ19

الفنان أحمد عبدالله
الفنان أحمد عبدالله محمود

كشف الفنان أحمد عبدالله محمود أسرارًا لأول مرة عن والده الفنان الراحل عبدالله محمود، وذلك في ذكرى وفاته الـ19 التي تمر علينا اليوم.

وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الأحد: "كانت كارثة كبيرة بالنسبة لي يوم وفاته وفجأة حسيت إني ماليش ضهر ولا سند، لأنه كان بالنسبة لي أبًا وأخًا وابنًا وكل حاجة".

فيلم “واحد كابتشينو” أنهك المتبقي من عافية والدي 

وأوضح أنه ظل سنوات لا يستطيع فيها مشاهدة التلفاز، نظرًا لكونه كان يستمع إلى صوت والده من خلاله، وكان يستفيق من نومه يبحث عنه وكان لا يجده سوى في جهاز التلفاز، لافتًا إلى أنه استطاع تجاوز ما كان يشعر به في بداية الصدمة ولكن ظل سنوات يتعافى منها.

وأكد أنه بداية مرضه بالسرطان كان أثناء تصوير والده الفنان عبدالله محمود "واحد كابتشينو"، مشيرًا إلى أنه كان يأخذ جرعة الكيماوي ثم يعاود التصوير مرة أخرى، وهو ما زاد كمية الضغوطات عليه وأنهك المتبقي من جسده وعافيته.

وواصل: "كان والدي أخًا أصغر بالنسبة للزعيم عادل إمام والفنان أحمد زكي، فكانا  يبادلاه نفس الشعور وهو أنهم أخوة، وكان دايما الزعيم يقولي أبوك جراني وراه جري في حنفي الأبهة قطع نفسي".

واستطرد: "أذكر مرة كان والدي الفنان عبدالله محمود بيحضر مفاجأة لوالدتي وعايز يعملها عيد ميلاد ولكن المرتب بتاع بابا اتأخر فكان رد فعل الفنان العظيم أحمد زكي إنه عمل عيد الميلاد ومكسرش فرحتهم لأنهم كانوا مخطوبين في الوقت ده".

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