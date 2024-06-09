الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: الصادرات المصرية أمامها فرصة واعدة فى الأسواق العالمية

مواد البناء
مواد البناء

قال الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن بعض القطاعات خلال هذا العام والعام الماضي حققت جزءً كبيرًا جدًا من النمو في الصادرات.

وأضاف "الشرقاوي" في مداخلة عبر "زووم" لقناة "إكسترا نيوز" أن قطاع مواد البناء يعد واحدًا من أهم القطاعات التي رفعت الأرقام التصديرية بشكل قوي، وكذلك قطاع الصناعات الهندسية وهو قطاع كبير وشامل وواعد جدًا.

وتابع: "تخطينا في الربع الأول زيادة أكثر من 15% من مثيلتها في العام الماضي، والعام الماضي حققنا في قطاعي مواد البناء والصناعات الهندسية وقطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية نسبة نمو مميزة".

كما أكد أن الصادرات المصرية أمامها فرصة كبيرة جدًا في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم الصادرات والمصدرين بشكل كبير.

وأردف: "قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالعمل على توفير بيئة العمل المناسبة لكي تعود مصر قاطرة التصدير وتحقيق الأرقام المستهدفة".

الصادرات المصرية الصادرات التصدير يسري الشرقاوي اكسترا نيوز

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