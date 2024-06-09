الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب مصر يحصد فضية بطولة إفريقيا لسلاح السيف

المنتخب المصري لسلاح
المنتخب المصري لسلاح السيف

حقق المنتخب المصري لسلاح السيف الميدالية الفضية في البطولة الإفريقية للكبار المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 10 يونيو الجاري.

وتوج المنتخب المصري بالميدالية الفضية بعد الهزيمة من نظيره منتخب تونس بنتيجة "43-45" في الدور النهائي من البطولة.

ومثل المنتخب المصري لسلاح السيف كل من: "محمد عامر، زياد السيسي، ياسين خضر، وأدهم معتز"، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من المدير الفني إينستت فينسنت، ومحمود عبد الغفار.

الجدير بالذكر أنه قد حقق المنتخب المصري 16 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات و9 ميداليات برونزية، ليرتفع رصيد ميداليات المنتخب إلى 17 ميدالية.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، كل من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكمًا.

ارتفاع حصيلة منتخب مصر لـ16 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا للسلاح بالمغرب

أسدل الستار حول منافسات الفردي لبطولة إفريقيا للسلاح بمشاركة أبطال وبطلات السلاح في بطولة إفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب وتستمر منافسات البطولة حتى 10 يونيو الجاري.

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