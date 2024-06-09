شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين: الإدارة الأمريكية شريك أساسى فى العدوان الإسرائيلى على غزة

طالب أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين، بتشكيل محكمة خاصة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته القانون الدولي.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين، خلال تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الإدارة الأمريكية شريك أساسي في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال يقتل مزيدًا من المدنيين الفلسطينيين رغم قرارات المحاكم الدولية.

وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُعد حقًا أصيلا للشعب الفلسطيني، مشيرًا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 283 شهيدًا و814 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، خلال تصريحات لها أوردتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم رصد ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37084 شهيدًا و84494 مصابًا منذ 7 أكتوبر.