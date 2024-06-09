حدد جدول الصف الثالث الثانوي موعد اجازة امتحانات الثانوية العامة في عيد الاضحى 2024، حيث يجري الطلاب وفق الجدول امتحان 4 مواد قبل عيد الاضحى، وباقي المواد تكون بعد انتهاء اجازة امتحانات الثانوية العامة في عيد الاضحى 2024 وحتى اقتراب نهاية شهر يوليو، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد اجازة امتحانات الثانوية العامة في عيد الاضحى 2024.

موعد اجازة امتحانات الثانوية العامة في عيد الاضحى 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع غد الاثنين الموافق 10 يونيو الجارى بامتحاني التربية الدينية وامتحان التربية القومية ، ويؤدى الطلاب يوم 12 يونيو الجارى امتحان الاقتصاد والاحصاء.

وتبدأ اجازة امتحانات الثانوية العامة في عيد الاضحى 2024 من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر.

لتبدأ امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة.

الأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024.. "اللهم يسّر لهم ما عسر، واجعلها أياما مليئة بالتفوق والنجاح، وألهمهم القوة والثبات في كل امتحان، واجعل تعبهم في طلب العلم حجة لهم يوم القيامة، وارزقهم الفهم الصافي والذاكرة القوية، وانصرهم على الصعاب والتحديات. اللهم اجعلهم أفضل من كل الظنون، وسهّل لهم ما يسر لهم دروب العلم والنجاح. آمين."