الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تكشف درجات الحرارة في محافظات مصر يوم الإثنين

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين، طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 36 23 

6 أكتوبر 36 22 

بنها 36 22 

دمنهور 34 22 

وادي النطرون 35 22 

كفر الشيخ 34 23 

المنصورة 35 22 

الزقازيق 36 23 

شبين الكوم 36 23 

طنطا 35 22 

دمياط 31 25 

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 23 

العريش 32 23 

رفح 31 22 

رأس سدر 33 25

نخل 35 17 

كاترين 31 18 

الطور 34 27 

طابا 36 23 

شرم الشيخ 39 28 

الإسكندرية 31 22 

العلمين 30 22

مطروح 29 21 

السلوم 32 19 

سيوة 37 22 

رأس غارب 39 27 

الغردقة 39 28

سفاجا 39 29 

مرسى علم 40 29 

شلاتين 39 28 

حلايب 36 28 

أبو رماد 39 28 

رأس حدربة 36 28 

الفيوم 37 23 

بني سويف 37 23 

المنيا 38 23 

أسيوط 39 24 

سوهاج 39 25 

قنا 40 27 

الأقصر 41 27 

أسوان 42 28 

الوادي الجديد 39 26 

أبوسمبل 42 28

هيئة الأرصاد الجوية الاثنين طقس حار نهارا القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد الظواهر الجوية حالة البحر

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