الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسماعيلية يعتمد الثلاثة نماذج الأولى من قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

صدَّق اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، على الثلاثة نماذج الأولى لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء الصادر رقم ١٨٧ سنة ٢٠٢٣، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة ورئيس حي ثالث.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وفي إطار  تكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود المحافظات في تنفيذ إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء على مستوى المحافظات لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤.

التصديق على الثلاثة نماذج بعد استيفاء جميع الشروط

وأكد رئيس حي ثالث أنه تم التصديق على الثلاثة نماذج بعد استيفاء الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للوائح والقوانين والاشتراطات  المنظمة لذلك، وطبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ سنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

فحص الطلبات الجديدة المقدمة للتصالح

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بسرعة فحص الطلبات المقدمة لقانون التصالح الجديد الصادر رقم ١٨٧ سنة ٢٠٢٣ في كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين (مقدمي طلبات التصالح) والتسهيل عليهم، ومن ثم إنهاء جميع الإجراءات لاستكمال التصديق على باقي قرارات التصالح.

وأكد على تسهيل كاف الإجراءات اللازمة للتصالح على المواطنين، ومطالبا كافة المواطنين بالاتجاه للمراكز التكنولوجية المتطور للتقديم على التصالح خلال الفترة المحددة.

تصالح الإسماعيلية الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن الشروط التنفيذية

مواد متعلقة

رئيس جامعة قناة السويس يفتتح مركز علاج الأورام بالمستشفى الجامعى

رئيس جامعة قناة السويس يترأس مجلس كلية طب جراحة الفم والأسنان

أسعار الأسماك في سوق بورسعيد بمحافظة الإسماعيلية

بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة

إعدام 84 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 97 محضرًا فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

رفع 9222 طن مخلفات خلال أسبوع بالإسماعيلية

حبس انفرادى.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة "دبور" سفاح الإسماعيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منطقة الفارعة الفلسطينية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

عاجل.. أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائيًا

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

كيفية التقديم في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية والتخصصات وشروط ومعايير القبول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية