الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كبير الباحثين في معهد تايهي: الفلبين تتعامل بشكل غير قانوني في بحر الصين الجنوبي

كبير الباحثين في
كبير الباحثين في معهد تايهي

قال دكتور إينار تانجن، كبير الباحثين في معهد تايهي، إن قرار واشنطن بنشر خفر سواحل أمريكية في بحر الصين الجنوبي، هو دعمًا لدعمًا للفلبيين، وقد يكون رفض أمريكي للقانون الصيني.

وأضاف "تانجن"، عبر مداخلة لبرنامج "العالم شرقا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تري بأن هذا تداعيات وتصعيد من جانب الولايات المتحدة، مشيرًا أن الفلبين لديها الحق في ممارسة أي شيء بحدودها.

ونوه أنه عندما يتعلق الأمر بمجابهة المصالح الخاصة بدول أخرى، ليس فقط الصين، فالفلبيين تتعامل بشكل غير قانوني وتواصل وهذا يتسبب في حادث خطير ويهدد الملاحة البحرية.

وذكر مجلس الأمن القومي الفلبيني أمس السبت أن الفلبين أكدت مجددا على التزامها بدعم حقوقها السيادية وسلطتها على جزيرة سكند توماس شول.

كبير الباحثين في معهد تايهي معهد تايهي بحر الصين الجنوبي الفلبين دكتور إينار تانجن القاهرة الإخبارية

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