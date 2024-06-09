كبير الباحثين في معهد تايهي: الفلبين تتعامل بشكل غير قانوني في بحر الصين الجنوبي

قال دكتور إينار تانجن، كبير الباحثين في معهد تايهي، إن قرار واشنطن بنشر خفر سواحل أمريكية في بحر الصين الجنوبي، هو دعمًا لدعمًا للفلبيين، وقد يكون رفض أمريكي للقانون الصيني.

وأضاف "تانجن"، عبر مداخلة لبرنامج "العالم شرقا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تري بأن هذا تداعيات وتصعيد من جانب الولايات المتحدة، مشيرًا أن الفلبين لديها الحق في ممارسة أي شيء بحدودها.

ونوه أنه عندما يتعلق الأمر بمجابهة المصالح الخاصة بدول أخرى، ليس فقط الصين، فالفلبيين تتعامل بشكل غير قانوني وتواصل وهذا يتسبب في حادث خطير ويهدد الملاحة البحرية.

وذكر مجلس الأمن القومي الفلبيني أمس السبت أن الفلبين أكدت مجددا على التزامها بدعم حقوقها السيادية وسلطتها على جزيرة سكند توماس شول.