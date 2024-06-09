الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية

اوائل الشهادة الابتدائية
اوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالمحافظة للطلاب، والتي تضمنت 13 طالبا وطالبة بالإضافة إلى 4 طلاب أوائل الابتدائية كفيف.

وتنشر الدستور خلال السطور التالية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بالدرجات، حيث حصد المراكز العشر الأولى بالمحافظة 8 فتيات و5 بنين بالإضافة إلى 4 بنين كفيف.


أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية

-ميسون عبد الله الأمين، 99.4 % الأول 
-احمد محمد علي إبراهيم،98.5% الثاني
-أكرم عصام علي إبراهيم، 98.5% الثاني مكرر
-مريم عبد الرحمن احمد،98.5% الثاني مكرر
-صهيب محمد محمد فتحي،98.1%  الخامس 
-يقين أحمد محمد، 98.1%  الخامس مكرر
-حمزة محمد سيد، 98 %السابع
-عبد الرحمن احمد محمد98% السابع مكرر
-هبة الله محمود محمد، 98% السابع مكرر
-جميلة احمد معلل محمد،97.8%  العاشر 
-جوري محمد احمد عبد الرحيم، 97.8 % العاشر مكرر.
-نورين محمد عبد الواحد، 97.8% العاشر مكرر
-عائشة كريم رمضان، 97.8%  العاشر مكرر.


أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية كفيف

انور عبد الغني أنور 95 % الأول
احمد إبراهيم مسعد 87% الثاني 
فرج مختار منصور 79% الثالث 
محمد رسمي محمد 71%الرابع


رئيس المنطقة الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الابتدائية


ومن جانبه، هنأ الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الطلاب الأوائل في الشهادة الابتدائية الأزهرية، عن العام الدراسي 2023- 2024م، كما تقدما بخالص التهاني لجميع طلابنا الناجحين في الشهادة الابتدائية، داعين المولى عز وجل أن يكتب لهم السداد والتوفيق في كل حياتهم.

ومن جانبه أفاد الدكتور «أبو خزيمة» أنه من المقرر تكريم أوائل الشهادة الابتدائية بديوان عام المنطقة، كما تَقدّم بالشكر للمشاركين في إنجاز هذا العمل جميعًا، بداية من العمال والإداريين والمُصححين، وواضعي الامتحانات، وجميع من ساهم في إخراجه بنجاح، وأسد إليهم منه كل تقدير واحترام.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية

للاستعلام عن نتيجة طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يرجى الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، والاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/

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