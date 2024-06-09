محافظ بورسعيد يوجه رسالة مهمة إلى طلاب الثانوية: "أحدثكم بصوت الأب الذى يخشى على أبنائه"

ناشد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، طلاب الثانوية العامة بضرورة الهدوء، قائلًا: أبنائي طلبة وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد غدًا إن شاء الله تنطلق امتحانات الثانوية العامة. أعلم جيدًا أنها مرحلة هامة في مسيرتكم العلمية وأحدثكم الأن بصوت وقلب وعقل الأب الذي يخشى على أبنائه.

محافظ بورسعيد لطلاب الثانوية: "أحدثكم الآن بصوت وقلب وعقل الأب الذي يخشى على أبنائه"



وأضاف: "لذلك أناشدكم بالهدوء التام والبعد عن أي مسببات لضغوط نفسية، والتوكل على الله والمذاكرة من الكتاب المدرسي فقط، والنزول من المنزل والذهاب إلى اللجان بوقت كافٍ، والالتزام بالتعليمات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، والتركيز التام أثناء الإجابة".

وتابع: "أريد أن أطمئنكم أن وزير التربية والتعليم أكد مرارًا وتكرارًا أن الأسئلة لن تخرج عن الكتاب المدرسي، كما أننا كمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن وكل الأجهزة التنفيذية أنهينا استعداداتنا على الوجه الأكمل داخل وخارج اللجان لكي تؤدوا الامتحانات في أجواء مناسبة وبكل يسر".

واستكمل: "أطمئن أولياء أموركم بأن أبناءكم هم أبناؤنا ونعمل جاهدين لتحقيق كل خير لهم وفرض العدالة عليهم سواء، وأناشدهم بعدم الضغط على أبنائهم، ومساعدة الدولة في تهيئة الأجواء المناسبة لهم، وعدم التكدس والوقوف أمام اللجان"، مضيفًا: "أؤكد بكل فخر أنني أثق في أبناء مدينة بورسعيد الباسلة في تحقيق نتائج طيبة والتفوق والنجاح، وأعاهدكم بتكريم وجوائز ومكافأت قيمة غير مسبوقة للمتفوقين الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما أعاهدكم بدعم ومساندة المتفوقين جميعًا".

واختتم محافظ بورسعيد رسالته إلى الطلاب، قائلًا: "أبنائي الطلبة والطالبات، وطنكم ينتظركم ويثق فيكم، المستقبل لكم.. أبنائي الأعزاء أنتظر نجاحكم وتفوقكم.. فاجعلوا مدينتكم الباسلة تفخر بأبنائها".