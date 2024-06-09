مجلس التعاون الخليجى يطالب بوقف فورى لإطلاق النار

حث مجلس التعاون الخليجي، اليوم، على وقف فوري ودائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وطالب بتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

كما أكد المجلس ضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.



وأدان الهجمات الإسرائيلية في رفح، داعيًا لفتح المعبر لتمكين دخول المساعدات الإنسانية.

وكان قال البيت الأبيض إنه لا يزال في انتظار تلقي رد رسمي من حركة حماس على أحدث مقترحات وقف إطلاق النار في صراع قطاع غزة.

وقال المتحدث جون كيربي لصحفيين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحثان المسألة خلال اجتماع السبت.

ويتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي.