الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار اللحوم المطروحة من الحكومة خلال عيد الأضحى

اللحوم
اللحوم

كشف محمود فوزي، رئيس القطاع التجاري في الشركة المصرية لتجارة الجملة، عن أسعار اللحوم المطروحة في الأسواق المصرية.

وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الأحد، أن سعر لحم السوداني المبرد 285 جنيهًا، فيما وصل سعر اللحم البلدي الطازج 335، واللحم الهندي المجمد 220، واللحم الضاني المجمد المستورد 235، والضاني البلدي 360.

ومن جانبه، قال حسن أحمد، مدير عام السلع الحرة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن المواطن يدخل فرع الجملة ويصرف منه البقال التمويني، مايحتاجه المواطن من النسب التموينية وهى عبارة 31 سلعة، وباقي السلع يتم صرفها طبقًا لما يحتاجه المواطن في المنطقة الخاصة به.

وأوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنها تمت على 3 محاور.

وتابع: "الاستعدادات تتمثل في زيادة المعروض وتوافر السلع الخاصة بالأعياد مثل اللحوم، حيث تم استيراد ما يقرب من 30 ألف رأس ماشية، بين الـ20 ألف رأس ماشية حية أبقار، و5 آلاف رءوس أغنام و5 آلاف ضاني مبرد.

وواصل معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح 1000 طن لحوم هندية مجمدة، وأكثر من 2500 طن دواجن بالمجمعات الاستهلاكية، منوهًا بأن المجمعات الاستهلاكية تعمل يوم الوقفة وأول وثاني وثالث أيام العيد، وجميع عواصم المحافظات يعمل بها 2 مخزن جملة لتزامن العيد مع موعد صرف التموين للسادة المواطنين.

اللحوم لحوم عيد الأضحى أسعار اللحوم اللحوم المجمدة اللحم الضاني

مواد متعلقة

"التموين" تكشف استعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك

أذربيجان: قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضرورة

رئيس أذربيجان: سعيد بقبول الرئيس السيسى دعوتى للمشاركة فى "كوب 29"

أسلحة محرمة دوليًا و"الصحة" تستغيث.. أوضاع إنسانية صعبة فى قطاع غزة

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: النازحون يتشاركون الخيام وهناك أسر فى العراء

إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها.. تحرك أممى ضد نتنياهو وحكومة الاحتلال

بعد ارتفاع درجات الحرارة.. ما حقيقة رش السحب بملح البحر لتبريد كوكب الأرض؟

الصحة الفلسطينية تستغيث: نحتاج لمولدات الكهرباء لمستشفيات غزة

الأكثر قراءة

شهود عيان من "النصيرات" لـ"الدستور": نجونا من موت محقق.. ونعانى من هول الصدمة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

"قرصه من جنبه".. القصة الكاملة لأزمة عمرو دياب وابن الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

الحسين عبدالرازق

نحن نثق فى الرئيس

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة