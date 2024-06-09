أسعار اللحوم المطروحة من الحكومة خلال عيد الأضحى

كشف محمود فوزي، رئيس القطاع التجاري في الشركة المصرية لتجارة الجملة، عن أسعار اللحوم المطروحة في الأسواق المصرية.

وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الأحد، أن سعر لحم السوداني المبرد 285 جنيهًا، فيما وصل سعر اللحم البلدي الطازج 335، واللحم الهندي المجمد 220، واللحم الضاني المجمد المستورد 235، والضاني البلدي 360.

ومن جانبه، قال حسن أحمد، مدير عام السلع الحرة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن المواطن يدخل فرع الجملة ويصرف منه البقال التمويني، مايحتاجه المواطن من النسب التموينية وهى عبارة 31 سلعة، وباقي السلع يتم صرفها طبقًا لما يحتاجه المواطن في المنطقة الخاصة به.

وأوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنها تمت على 3 محاور.

وتابع: "الاستعدادات تتمثل في زيادة المعروض وتوافر السلع الخاصة بالأعياد مثل اللحوم، حيث تم استيراد ما يقرب من 30 ألف رأس ماشية، بين الـ20 ألف رأس ماشية حية أبقار، و5 آلاف رءوس أغنام و5 آلاف ضاني مبرد.

وواصل معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح 1000 طن لحوم هندية مجمدة، وأكثر من 2500 طن دواجن بالمجمعات الاستهلاكية، منوهًا بأن المجمعات الاستهلاكية تعمل يوم الوقفة وأول وثاني وثالث أيام العيد، وجميع عواصم المحافظات يعمل بها 2 مخزن جملة لتزامن العيد مع موعد صرف التموين للسادة المواطنين.