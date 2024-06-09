محافظ السويس يعتمد تنسيق مدارس الثانوى العام والفنى للعام الجديد

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن محافظ الإقليم اللواء عبدالمجيد صقر، اعتمد اليوم الأحد نتيجة تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) للعام الدراسي 2024/2025.

واعتمد المحافظ الحد الأدنى للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام (المدارس الحكومية) ٢٢٥ درجة كحد أدني وبالنسبة لمدارس الثانوي العام (التعليم الخاص) ٢٠٠ درجة.

وعن تنسيق مدارس الثانوي الفني، فقد صدق لواء عبدالمجيد صقر على الحد الأدنى للقبول بالمدرسة المتقدمة الصناعية كحد أدني (٢٣٠) درجة للبنات بعد إجراء اختبارات لمعايير القبول لعدد ١٢٠ طالبة طبقًا للمجموع الأعلى، ومجموع (٢١٠) درجة كحد أدني للطلاب البنين بالمدرسة نفسها.

وبالنسبة للتعليم التجاري فقد اعتمد المحافظ (٢٠٠) درجة كحد أدنى للمدارس التجارية المتقدمة ومجموع (١٤٠) درجة للمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات بنين، وكذلك التجارية المشتركة بكبريت، بينما تم اعتماد سيادته الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي بمجموع (١٧٥) درجة بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول في المقابلة الشخصية.

وبالنسبة لتنسيق مدارس التعليم الصناعي فقد صدق صقر على الحد الأدنى للقبول بها بمجموع (١٩٥) درجة لمدرسة الصناعات البحرية العسكرية بنين و(١٤٥) درجة كحد أدنى لمدارس التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات "عام" ومجموع (١٤١.٥) للقبول كحد أدنى بمدارس التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات (المهني).

التعليم المزدوج



وعن التعليم المزدوج فقد صدق سيادته أيضًا على قبول مجموع (٢٠٠) درجة للبنين و(١٦٥) درجة للبنات، وذلك بعد اجتياز اختبارات القبول في المقابلة الشخصية.

وبالنسبة للتعليم الزراعي فقد صدق سيادته علي قبول مجموع (١٤٠) درجة لنظام التعليم الزراعي نظام الثلاث سنوات على أن يكون صغار السن بالنظام العام وكبار السن بالنظام المهني.

كما أكد عمارة أن جميع رغبات الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي سوف يكون إلكترونيًا بالرقم القومي على الموقع الرسمي المعتمد خلال الأيام المقبلة https://edusuez.com.