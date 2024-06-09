بعد فشل الصفقة العام الماضي.. بايرن ميونخ في مفاوضات متقدمة لضم جواو بالينيا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ الألماني اقترب من التعاقد مع البرتغالي جواو بالينيا متوسط ميدان فولهام الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان بالينيا البالغ من العمر 28 عامًا، قريبًا من الانتقال لـ بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الصفقة فشلت في آخر اللحظات.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن المحادثات بين بايرن ميونخ وبالينيا متقدمة بشكل جيد، حيث أن النادي البافاري مهتم بشكل كبير بالتعاقد معه.

وأوضح التقرير أن بالينيا ما زال اللاعب المفضل لتعزيز مركز خط الوسط الدفاعي، وبعد مناقشات الفريق مع المدرب الجديد فينسنت كومباني (38 عامًا) والمدير الرياضي ماكس إيبرل (50 عامًا) والمدير الرياضي كريستوف فرويند (46 عامًا) اتخذوا قرارًا بالمضي قدمًا ومحاولة التعاقد مع اللاعب.

وتابعت الصحيفة أن بايرن ميونخ يريد التعاقد مع بالينيا مقابل 40 مليون يورو بعد أن طالب النادي الإنجليزي بمبلغ 65 مليون يورو للتخلي عنه العام الماضي.

وبحسب معلومات الصحيفة، فإن المسؤولين بـ بايرن ميونخ، ظلوا على اتصال بلاعب خط الوسط الدفاعي، كما أن اللاعب لم يتخل أبدًا عن حلمه بالانتقال إلى ميونخ.