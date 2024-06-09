الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد فشل الصفقة العام الماضي.. بايرن ميونخ في مفاوضات متقدمة لضم جواو بالينيا

بالينيا
بالينيا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ الألماني اقترب من التعاقد مع البرتغالي جواو بالينيا متوسط ميدان فولهام الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان بالينيا البالغ من العمر 28 عامًا، قريبًا من الانتقال لـ بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الصفقة فشلت في آخر اللحظات.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن المحادثات بين بايرن ميونخ وبالينيا متقدمة بشكل جيد، حيث أن النادي البافاري مهتم بشكل كبير بالتعاقد معه.

وأوضح التقرير أن بالينيا ما زال اللاعب المفضل لتعزيز مركز خط الوسط الدفاعي، وبعد مناقشات الفريق مع المدرب الجديد فينسنت كومباني (38 عامًا) والمدير الرياضي ماكس إيبرل (50 عامًا) والمدير الرياضي كريستوف فرويند (46 عامًا) اتخذوا قرارًا بالمضي قدمًا ومحاولة التعاقد مع اللاعب.

وتابعت الصحيفة أن بايرن ميونخ يريد التعاقد مع بالينيا مقابل 40 مليون يورو بعد أن طالب النادي الإنجليزي بمبلغ 65 مليون يورو للتخلي عنه العام الماضي.

وبحسب معلومات الصحيفة، فإن المسؤولين بـ بايرن ميونخ، ظلوا على اتصال بلاعب خط الوسط الدفاعي، كما أن اللاعب لم يتخل أبدًا عن حلمه بالانتقال إلى ميونخ.

بايرن ميونخ جواو بالينيا بالينيا فولهام ميونخ بايرن

مواد متعلقة

قائمة إسبانيا النهائية للمشاركة في يورو 2024

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم فى ليفربول وفان دايك "وصيفًا"

كبار الأندية الأوروبية تتصارع على ضم جوليان ألفاريز

تشكيل منتخب فرنسا أمام لوكسمبورج استعدادًا لـ يورو 2024

قد يزامل رونالدو.. النصر السعودي يقدم عرضًا للتعاقد مع بيبي

أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع كونور جالاجر من تشيلسى

جود بيلينجهام يواجه خطر الخضوع لعملية جراحية بعد يورو 2024

"كاف" يكشف موعد إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

الأكثر قراءة

شهود عيان من "النصيرات" لـ"الدستور": نجونا من موت محقق.. ونعانى من هول الصدمة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

"قرصه من جنبه".. القصة الكاملة لأزمة عمرو دياب وابن الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

الحسين عبدالرازق

نحن نثق فى الرئيس

د.أحمد الخميسى

كاتب فرنسى ينصحنا بالخجل الثورى

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت «إسرائيل» عتبة «الغموض النووى»؟

ماجد حبته

زيارة إلهام علييف

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة