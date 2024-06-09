الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. القائمة الكاملة للفائزين من مصر فى جائزة كتارا

جائزة كتارا
جائزة كتارا

تصدرت مصر قائمة الـ18 لجائزة كتارا للرواية المنشورة وغير المنشورة في دورتها العاشرة (دورة 2024)، في فئات الروايات: الرواية التاريخية، الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة وروايات الفتيان، والرواية التاريخية، والدراسات النقدية.

قائمة الـ18 فى فئة الروايات المنشورة من مصر

وضمت قائمة كتارا فئة الروايات المنشورة من مصر كلا من الكتاب: أنهار عطية عن رواية “نجع المحاريق” ــ “إيناس حليم عن روايتها ”حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" ــ صالح الغازي عن روايته “الباص” ــ محمود جمال عن روايته “الشماشرجي” ــ  مصطفي منير عن روايته "كما يليق بأب يحاول" ــ ميرنا المهدي عن روايتها “دليل جدتي لقتل الأوغاد” ــ يوسف حسين عن روايته “”بيادق ونيشان".

قائمة الـ18 فى فئة الروايات غير المنشورة من مصر

وضمت قائمة الـ18 في فئة الروايات غير المنشورة من مصر كلا من الكتاب: رواية “ما بعد النسيان” لـ يوسف حسني ــ رواية “نبوءات من وراء حجاب” لعابد الشريف ــ رواية “علي أوتار الباسكوب” لـ عبد الرحمن شاكر.

قائمة الـ18 فى فئة روايات الفتيان من مصر

كما ضمت قائمة الـ18 في فئة الروايات غير المنشورة من مصر كلا من الكتاب: سالي عادل عن روايتها “ألمبياد روبوتات أطلانطس” ــ شريف عابدين عن روايته “آدم آخر” ــ شيماء علي عبد الرسول عن روايتها “بيت ريما” ــ طنطاوي عبد الحميد طنطاوي عن رواية “أرض الذهب” ــ عزة أنور عن رواية “البحث عن سعيد” ــ مني بدوي يعقوب عن رواية “المعلم والأحرف الذهبية”.

قائمة الـ18 فى فئة الروايات التاريخية من مصر

كما ضمت قائمة الـ18 في فئة الروايات التاريخية من مصر كلا من الكتاب: جعفر حمدان معرعي عن رواية “يوم كنا أخوة” ــ خالد العجيري عن رواية “التنضبة” ــ سعد قليعي عن رواية “وادي الأبالسة” ــ  محمد آدم عن رواية “وصارت القاهرة ــ حكاية الملك والشاعر والإسكافي الفقير” ــ محمد عزب عن رواية “مكادم” ــ هدير فراج عبد العزيز عن رواية “سنابك وممالك”.

قائمة الـ18 فى فئة الدراسات النقدية من مصر

أما فئة الدراسات النقدية في قائمة الـ 18 لجائزة كتارا ففاز بها من مصر كل من: أحمد يحيي علي عن دراسته “لسان الفن.. الروية الموازية للعالم في فن الرواية” ــ حافظ المغربي عن دراسته “الرواية العربية المعاصرة بين موت المؤلف والسارد الكذاب” ــ محمد الدسوقي عن دراسته "مفهوم الرواية الشعبية.. دراسة تطبيقية" ــ محمد الصادق إسماعيل عن دراسته "توظيف الرعب في الروايات العربية المعاصرة.. مكاشفة سوسيولوجية في رواية فرانكشتاين في بغداد".

يشار إلى أن لجنة جائزة كتارا للرواية العربية، أجرت تعديلًا على نظام نشر قوائم الترشيح بأفضل الأعمال المُشاركة في الجائزة اعتبارًا من الدورة العاشرة للجائزة، بحيث يتم نشر قائمة أولى في شهر يونيو من كل عام بعدد الـ18 عملًا المُرشحة لفئات «الرواية المنشورة، وغير المنشورة، والرواية التاريخية غير المنشورة، وروايات الفتيان، والدراسات غير المنشورة»، وقائمة الـ9 تنشر في شهر أغسطس، وذلك نزولًا عن رغبة العديد من المُشاركين والمُهتمين بتطوّر الرواية العربية.

ومن المقرر إقامة مهرجان كتارا للرواية العربية خلال الفترة من 13- 20 أكتوبر 2024 متضمنًا الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق الجائزة.

مصر جائزة كتارا قائمة الـ 18 بجائزة كتارا الروايات التاريخية الدراسات النقدية الروايات المنشورة

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