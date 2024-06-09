الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيًا

رياض الأطفال
رياض الأطفال

يبدأ التقديم لأولى ابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة في شهر يونيو من كل عام، حيث بدأ فتح باب القبول لهؤلاء الطلاب من السبت الماضي الموافق 1 يونيو الجاري ومن المقرر أن يستمر التقديم حتي نهاية الشهر.

وزادت معدلات البحث عبر محرك البحث جوجل عن خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا للعام الدراسي 2024/2025.

خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا:

وأعلنت التعليم خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا التي جاءت كالتالي أولا: يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» من خلال الرابط التالي.https://moe.gov.eg//

ثانيا: يتم الضغط على خدمات ولي الأمر.

ثالثًا: ثم الضغط على مستخدم جديد، ثم اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

رابعًا:استيفاء بيانات ولي الأمر كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي، وتسجيل كلمة المرور.

خامسًا: تسجيل الدخول.

سادسًا: إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

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"التعليم" تعلن شروط التقديم للمستوى الأول رياض أطفال بالمدارس الرسمية الدولية

سابعًا: يتم اختيار نوعية المدرسة للتسجيل «رسمية أو رسمية لغات» والضغط على بدء التسجيل.

ثامنًا: تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل 

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024:

وكشفت وزارة التعليم عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 سيكون من خلال هذا الرابط. https://moe.gov.eg//

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2024:

طباعة الاستمارة الإلكترونية التي تم تسجيلها وإرفاقها بالمستندات المطلوبة وذلك بعد ظهور نتيجة التنسيق، ثم يتم تقديم شهادة ميلاد حديثة للتلميذ المقبول وصور منها، وكذلك صورة البطاقة الشخصية لوالدي التلميذ (سارية) مع ادراج 8 من صور مقاس 4×6 للتلميذ، ويتم إرفاق وصل مياه أو كهرباء أو فاتورة التليفون الأرضي باسم الأب أو الجد للأب وذلك للتأكد من عنوان التلميذوفي حالة عدم وجود “وصل كهرباء” أو “مياه” ويمكن إرفاق صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري، وذلك بتاريخ عام سابق ويكون مع إحضار الأصل للاطلاع بجانب ختم البطاقة الصحية المرفقة، وذلك بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية اللازمة.

خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا خطوات تسجيل رياض الأطفال المدارس الحكومية لأولى ابتدائي لغات

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