توزيع درجات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الثانوية العامة 2024 لطلاب الثلاث شعب «علمي علوم – علمي رياضة – أدبي»، وهو نفس توزيع الدرجات الذي اعتمدته الوزارة لنظام الثانوية العامة منذ سنوات طويلة، وتعرض الدستور في التقرير التالي توزيع درجات الثانوية العامة 2024 علمي وادبي.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024 علمي

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2024 أدبي

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا الاثنين، للمواد التي لا تضاف للمجموع يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، و تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

اخر اخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى امتحانات الثانوية العامة 2024، واطمأن رضا حجازي وزير التربية والتعليم على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، والتى يتوافر بها قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة بيانات وأرقام تليفونات الطلاب والمعلمين ولجان السير الامتحانية والاستراحات، كما تم توفير كافة وسائل الاتصال بالغرفة مع المديريات التعليمية.

وحدد غرقة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة 2024 تتلقى الشكاوى والاستفسارات على الأرقام:

20545083

20545082

20545095

وقررت الوزارة اتخاذ الإجراءات الخاصة برصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم.