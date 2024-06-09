"التموين" تكشف استعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنها تمت على 3 محاور.

وقال، خلال تصريحات لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الأحد، إن الاستعدادات تتمثل في زيادة المعروض وتوافر السلع الخاصة بالأعياد، مثل اللحوم، حيث تم استيراد ما يقرب من 30 ألف رأس ماشية، بين الـ20 ألف رأس ماشية حية أبقار، و5 آلاف رءوس أغنام و5 آلاف ضاني مبرد.

وتابع معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح 1000 طن لحوم هندية مجمدة، وأكثر من 2500 طن دواجن بالمجمعات الاستهلاكية، منوهًا بأن المجمعات الاستهلاكية تعمل يوم الوقفة وأول وثاني وثالث أيام العيد، وجميع عواصم المحافظات يعمل بها 2 مخزن جملة لتزامن العيد مع موعد صرف التموين للمواطنين.