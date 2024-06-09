الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تموين الإسكندرية" يشن حملات على المخابز البلدية لضبط المخالفات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق.  

فقد شنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، حملة على الأسواق والتى أسفرت عن تحرير ٣ محاضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن شرائح مختلفة وتحرير تصرف مخبز بلدي في ٢٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج ٨٧.٥ ٪ زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالي كمية ١٠٠٠ كجم (واحد طن)، وتحرير محضر حيازة وتجميع عدد ٦ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي كمية ٣٠٠ كجم  بغرض البيع في السوق السوداء والتربح من فارق الدعم.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين عدم حمل شهادتن صحية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تموين الإسكندرية المخابز البلدية يشن حملات الإسكندرية برج العرب

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