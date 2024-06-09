الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحة غزة: ارتفاع إجمالى الشهداء إلى 37084.. بينهم 274 شهيدًا فى مجزرة النصيرات

جريدة الدستور

قالت السلطات الصحية في قطاع غزة يوم الأحد إن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع يوم السبت أدى إلى مقتل 274 فلسطينيًا وإصابة 698 آخرين.

وأضافت الوزارة أن 37084 فلسطينيًا على الأقل قتلوا وأن 84494 أصيبوا في الهجوم الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

وأكدت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 283 شهيدًا و814 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

https://www.youtube.com/alghadtv/live

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ247، يواصل جيش الاحتلال استهداف مناطق مختلفة من القطاع.

وأفاد مراسل فضائية "الغد" بأن القصف الإسرائيلي طال مناطق: المغازي، المغراقة، وادي غزة، أبراج الزهراء، ومخيم البريج.

قطاع غزة مخيم النصيرات أكتوبر غزة العدوان الإسرائيلى

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