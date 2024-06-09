7 فوائد لتناول 3 تمرات كل يوم

يعتبر التمر غنيًا بالمواد المغذية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهو من الفاكهة القوية. تظهر الدراسات في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أنها محملة بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، قد تتفاجأ عندما تعلم أن تضمين ثلاثة تمرات في روتينك اليومي له فوائد صحية عديدة.

فوائد التمور

على الرغم من أن التمور قد تم تقديرها لنكهتها الشهية وحلاوتها المتأصلة على مر الأجيال، إلا أن مزاياها تتجاوز المذاق. قد تتفاجأ عندما تعلم أن تضمين ثلاثة تمرات في روتينك اليومي له فوائد صحية عديدة .

قد يكون التمر صغيرًا، لكنه قوي عندما يتعلق الأمر بالتغذية. مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب 6 والألياف، فهي تساهم في الصحة العامة والرفاهية. وفقا لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، فإن التمر غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية خلاياك من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

ومن أبرز فوائد تناول التمر يوميًا هو قدرته على تعزيز صحة الجهاز الهضمي . بفضل محتواه العالي من الألياف، يعمل التمر كملين طبيعي، ويساعد على الهضم ويمنع الإمساك. وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن المشاركين الذين تناولوا التمر شهدوا تحسنا في انتظام الأمعاء وزيادة الشعور بالشبع.

إن التمر من الكربوهيدرات، إلى جانب السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، يجعلها مصدرًا ممتازًا للطاقة السريعة والمستدامة. تشير الأبحاث المنشورة في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية إلى أن تناول التمر قبل التمرين يمكن أن يعزز الأداء والقدرة على التحمل.

ويعد الحفاظ على صحة قلبك أمرًا مهمًا للصحة العامة، ويمكن أن يلعب التمر دورًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. أظهرت الدراسات أن التمر قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. وفقا لبحث نشر في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في التمر قد تساعد في منع أكسدة الكولسترول LDL، والذي يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين.

ويزدهر الدماغ بإمدادات صحية من العناصر الغذائية ، ويعتبر التمر وسيلة لذيذة لدعم الوظيفة الإدراكية. غني بالبوتاسيوم، وهو ضروري لوظيفة الأعصاب المناسبة، ويمكن أن يساعد التمر على تحسين صحة الدماغ والذاكرة. وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل التمر قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

مع تقدمنا ​​في العمر، يصبح الحفاظ على عظام قوية وصحية أمرًا متزايد الأهمية. يعتبر التمر مصدراً طبيعياً للمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، والتي تلعب جميعها دوراً في صحة العظام. تشير الأبحاث المنشورة في مجلة علم الأدوية العرقية إلى أن تناول التمر بانتظام قد يساعد في منع فقدان العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

خلافاً للاعتقاد السائد، يمكن إدراج التمر ضمن النظام الغذائي المتوازن لمرضى السكري. على الرغم من أنها حلوة بشكل طبيعي، إلا أنها تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يعني أنها يتم هضمها وامتصاصها ببطء، مما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم. وجدت دراسة نشرت في مجلة الغذاء الطبي أن إضافة التمر إلى خطة وجبات مرضى السكري أدى إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتحسين مستويات الدهون.