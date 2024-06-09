10 نصائح لحماية سيارتك من الحريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد خطر تعرض السيارات للحريق نتيجة التأثيرات المباشرة لأشعة الشمس والحرارة الشديدة على أنظمة السيارة المختلفة، قد تتسبب هذه الظروف في تلف الأجزاء الحساسة وإثارة الحرائق، مما يجعل من الضروري اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية سيارتك.

ونتيجة لما سبق ذكره نستعرض بعض النصائح والإرشادات التي تساعدك في الحفاظ على سيارتك آمنة وتقليل مخاطر الحريق خلال فصل الصيف.

10 نصائح للحفاظ على سيارتك من الحريق في فصل الصيف

1- الفحص الدوري للنظام الكهربائي: تأكد من فحص الأسلاك الكهربائية والبطارية بانتظام للبحث عن أي علامات تلف أو تآكل، والقيام بفحص الفيوزات وتأكد من عدم وجود فيوزات محترقة.

2- صيانة نظام الوقود: التحقق من خطوط الوقود والمضخة بحثًا عن أي تسربات، والتأكد من أن غطاء خزان الوقود محكم الإغلاق.

3- التهوية الجيدة: التأكد من أن النظام التهوية والتبريد يعمل بشكل جيد لتجنب ارتفاع حرارة المحرك، والقيام بفحص مستوى سائل التبريد وتأكد من عدم وجود تسرب.

4- تجنب ترك المواد القابلة للاشتعال داخل السيارة: لا تترك عبوات الوقود أو الزيوت أو المنتجات القابلة للاشتعال داخل السيارة، و تجنب ترك ولاعات السجائر أو العبوات المضغوطة مثل بخاخات الشعر أو العطور في السيارة.

5- ركن السيارة في الظل: حاول دائمًا ركن السيارة في مكان مظلل أو استخدم غطاء السيارة لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة.

6- تفحص نظام العادم: تأكد أن نظام العادم يعمل بشكل صحيح وليس مسدودًا أو تالفًا.

7- الحذر أثناء تعبئة الوقود: التأكد من إطفاء المحرك وعدم التدخين أو استخدام الهاتف المحمول أثناء تعبئة الوقود، لا تملأ خزان الوقود حتى الفوهة لتجنب تسرب الوقود.

8- وجود طفاية حريق في السيارة: احرص على وجود طفاية حريق صغيرة في سيارتك وتأكد من أنها في حالة جيدة وصالحة للاستخدام.

9- الصيانة الدورية: قم بإجراء الصيانة الدورية للسيارة حسب توصيات الشركة المصنعة للتأكد من أن جميع الأنظمة تعمل بكفاءة.

10- الانتباه للروائح غير العادية: إذا لاحظت رائحة احتراق أو أي رائحة غير عادية داخل السيارة، قم بإيقاف محرك السيارة وفحصها فورًا.