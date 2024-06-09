حظر شوادر الأضاحي بالشوارع.. استعدادات الجيزة لاستقبال عيد الأضحى

تشهد محافظة الجيزة حالة من الاستعدادات على مدار الأيام الجارية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك والذي يفصلنا عنه أيام قليلة والذي تعتبر الأضحية فيه من أهم اهتمامات المواطنين على مدار أيامه.

فتح المجازر بالمجان

وأعلنت محافظة الجيزة أن الذبح بالمجان لجميع المواطنين بجميع المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والبالغ عددها ٢١ مجزرا، بالإضافة إلى حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأضاحى بالشوارع والميادين وإجراءات قانونية حيال المخالفين.

ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل لجميع المجازر وتوفير الأطباء والعماله اللازمة مع الاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

صلاة عيد الأضحى المبارك

كما تم الاستعداد اللازم لتأدية صلاة العيد حيث تم تجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد وتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرافق الإسعاف لاستقبال ونقل اي حالات مرضية طارئة والمرور علي المخابز ومحطات تموين السيارات ومراقبة الأسواق للتأكد من توفير الخبز والمواد البترولية والسلع الغذائية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحي.

توفير وسائل المواصلات بالعيد

كما تم تكليف هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة علي مدار 24 ساعه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء مع جهاز السرفيس لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد والالتزام بتعريفات خطوط السير المحددة ومواجهة اي ممارسات خاطئة للسائقين او اي استغلال للمواطنين.

ويجري المرور على المعديات والعائمات التي تستخدم في التنقل والتنزه بالنيل والمجاري المائية بالمحافظة للتأكد من سلامتها حفاظًا علي ارواح المواطنين.