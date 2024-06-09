الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة تؤكد أهمية جاهزية الشباب للتعامل مع تطورات الذكاء الاصطناعي

نهال المغربل
نهال المغربل

قالت نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ، نائب وزير التخطيط السابق، إن الدراسة المقدمة من أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: “الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات”، دراسة مهمة وفي توقيت حيوي وأكدت على ضرورة أن تشمل الدراسة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي على قطاعات أخرى واعدة في مصر؛ منها على سبيل المثال التعليم والصحة والعمران واللوجستيات والتجارة. 

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«الشباب والرياضة» بالشيوخ تبدأ مناقشة دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات

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أحمد أبو هشيمة: التحديات الاقتصادية التي نواجهها حلها في الترويج للصناعات الجديدة

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش قرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

نوهت نهال مغربل، إلى كلمة وزير التعليم العالي بشأن كيفية استخدام الذكاء الإصطناعي في التنبؤ واستشراف المستقبل، لاسيما وأن العالم يشهد العديد من التطورات الهامة للغاية سواء اقتصادية أو اجتماعيا في استخدام الذكاء الإصطناعي للتحوط من تبعات هذه الأزمات المتلاحقة.

الاهتمام بالبنية الأساسية
وأكدت نهال المغربل على بعض التوصيات الهامة منها ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية المادية والمعلوماتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلى ضرورة تأهيل الشباب من خلال التعليم والتدريب وتنمية القدرات بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية خاصة ما يتعلق بالبيانات وإتاحتها،

وقال طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ان الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لغة العصر عند الشباب في مصر والعالم، ويستحوذ على غالبيتهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان: الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.

النائبة نهال المغربل وزير التخطيط مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة النائبة الذكاء الاصطناعي

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