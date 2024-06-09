الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«سياحة الشيوخ» توصي بضرورة تفعيل منتج "العمرة بلس"

محمود مسلم
محمود مسلم

رحّبت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة محمود مسلم بالمنتج السياحي الجديد الذى أطلقته وزارة السياحة ويحمل اسم "العمرة بلس" بهدف زيادة معدلات الاستقطاب السياحي بالنسبة لحركة السياحة الدينية في مصر.

وقال مسلم، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، إن المنتج السياحي مهم للغاية لتعزيز السياحة الروحانية في مصر، لافتًا إلى أن هذا المنتج يستهدف تنظيم برامج سياحية متكاملة تتيح للمعتمرين بالسعودية زيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية سواء قبل أو بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، لاسيما في ظل المدة الزمنية القصيرة للمسافة بين مصر والسعودية والتى لاتتعدى ساعتين عن طريق النقل الجوي.

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جاء ذلك خلال مناقشة اقتراح محمود القط أمين سر اللجنة بشأن أهمية دعم المنتج السياحي "العمرة بلس"لدعم السياحة الروحانية في مصر.

وشدد رئيس اللجنة البرلمانية على ضرورة اكتمال الرؤية حول تطوير السياحة الروحانية فى مصر، مشيرًا إلى أن برنامج "العمرة بلس" سيحظى بترحاب من قبل المعتمرين من دول جنوب شرق أسيا لاهتمامهم الشديد بمساجد آل البيت التى شهدت تطويرًا كبيرًا فى الفترة الماضية، مشيرًا إلى جهود التطوير التى قدمتها الحكومة المصرية لإعادة الحياة والروحانية لمساجد آل البيت "سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة".

وأكد محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ومقدم الاقتراح برغبة أهمية  تأصيل وتعزيز الحضارة والثقافة الإسلامية في الوطن العربي وبين الدول العربية والإسلامية.لافتا إلي  أن اداء العمرة أصبح متاحا طوال العام وليس مرتبط بمدة زمنية مثل فريضة الحج،الامر الذى يتيح تفعيل وتطبيق برنامج العمرة بلس لجلب السياحة الوافدة للسعودية لأداء العمرة من خلال إعداد شركات السياحة المصرية لبرنامج شامل ومتكامل عن المزارات لروحانية ومساجد ال البيت لاستقطاب هولاء السائحين لمصر سواء قبل أو بعد اداء العمرة.

وشدد القط على أهمية تحقيق هذا التعاون فى منطقة البحر الاحمر لما له من بعد استراتيجي واقتصادي.

من جانبها، أكدت د.غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار الدور المبذول بهدف رفع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك من خلال إطلاق تأشيرة متعددة الدخول، وكذلك تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لبعض الجنسيات التي تقوم بزيارة السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقالت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: "أطلقنا برنامج "العمرة بلس" ونتشاور مع شركائنا بالسعودية حول هذا المنتج، لافتة إلى ترحاب الجانب السعودي بهذا المنتج السياحي، خاصة فى ظل النهضة التى تشهدها السعودية فى ملف السياحة الروحانية.

لجنة الثقافة والأثار مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم العمرة بلس الاستقطاب السياحي السياحة الدينية

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