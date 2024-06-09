الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس أفرام السريانيّ الشمّاس ومعلِّم الكنيسة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس أفرام السريانيّ، الشمّاس ومعلِّم الكنيسة، الذي ولد في نصيبين نحو سنة 306 في اسرة مسيحية. رُسِمَ شماساً، وخدم في نصيبين وفي مدينة الرها حيث أسَّس مدرسة للاهوت. سلك طريق التجرد والزهد، ولكنه لم يترك خدمة الوعظ وتأليف الكتب لدحض أضاليل زمنه. توفي عام 373.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية جاء نصها كالآتي: إِنَّ ٱلَّذينَ ٱختارَهُم بِسابِقِ ٱختِيٱرِهِ، أَعَدَّهُم قَديمًا لِأَن يَكونوا عَلى مِثالِ صورَةِ ٱبنِهِ، لِيَكونَ هَذا بِكرًا لِإِخوَةٍ كَثيرين"  لأنّه، كونه الابن الوحيد بالطبيعة، ارتبط بالنعمة مع العديد من الإخوة الذين هم واحد معه: "أَمَّا الَّذينَ قَبِلوه وهُمُ الَّذينَ يُؤمِنونَ بِاسمِه فقَد مَكَّنَهم أَنْ يَصيروا أَبْناءَ الله"  فبصيرورته ابنًا للإنسان، جعل من جماعة النّاس أبناءً لله. وهو قد ارتبط بهم، في حين أنّه فريد في حبّه وقوّته. إنّ البشر، في حدّ ذاتهم، بولادتهم وفقاً للجسد، هم جماعة؛ لكنّهم بالولادة الثانية، الولادة الإلهية، ليسوا معه إلّا واحدًا فقط. فالرّب يسوع المسيح الوحيد، الفريد والجامع، هو الرأس والجسد 

والرّب يسوع المسيح الوحيد هو ابن إلهٍ واحد في السَّماء وأمٍّ واحدة على الأرض. هناك العديد من الأبناء، ورغم ذلك هناك ابنٌ واحدٌ فقط. فكما أن الرأس والجسد هم في الوقت ذاته ابنٌ واحدٌ وعديد من الأبناء، هكذا مريم والكنيسة هم أمّ واحدة والعديد من الأمّهات، عذراء واحدة، والعديد من العذارى. كلاهما أمهات؛ على حدٍّ سواء، وعذارى. كلاهما حَبلَتا من الرُّوح القدس، دون رغبة جسد. كلّ منهما أعطت ذريّة إلى الله الآب، دون خطيئة. إحداهما أَنجَبت، من دون أيّة خطيئة، رأسًا للجسد. والأخرى وَلَدت، من خلال مغفرة الخطايا، جسدًا للرأس. كلاهما أمّهات للرّب يسوع المسيح، ولكن أيًّا منهما لم تلده بأكمله دون الأخرى. إنّه لَمِن الصحيح، إذن، في الكتاب المقدّس الموحى إلهيًّا به، أنّ ما يقال عمومًا عن الأمّ العذراء التي هي الكنيسة، ينطبق على وجه الخصوص على مريم العذراء. وما يقال عن الأمّ العذراء أي مريم على وجه الخصوص، يُفهَم عموماً بأنّه عن الأمّ العذراء التي هي الكنيسة.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

المطران شامي يترأس قداس اليوم الخامس من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر

لجنة الأسرة بالإسكندرية تنظم فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للأسر

مكتب التعليم المسيحى بالإسماعيلية يزور كنيسة الراعى الصالح بالسويس

سيامات جديدة فى الكنيسة الكاثوليكية بنهاية فترة الخماسين المقدسة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى 3 من قديسيها

مع بدايته اليوم.. 67 مناسبة يحتفل بها الأقباط في شهر بؤونة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بعيد قلب مريم الطاهر وذكرى القدّيس نِربارتُس

الأقباط يحتفلون بذكرى تكريس كنيسة واستشهاد 3 قديسين

الأكثر قراءة

ما حقيقة فرض رسوم على استخدام تطبيق "إنستاباى"؟

ماذا يحدث فى حال عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى؟

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

الحسين عبدالرازق

نحن نثق فى الرئيس

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة