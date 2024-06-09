من هو الطوباوي ألبرت كوتينيولا الفرنسيسكاني الذي يحي الكاثوليك ذكراه؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي ألبرت كوتينيولا الفرنسيسكاني، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية جاء نصها كالآتي:

ولد ألبرت في كوتينيولا، وهي بلدة في مقاطعة رافينا، في نهاية القرن الخامس عشر. وقد أظهر منذ صغره ميلاً ملحوظاً للدراسة وتكريساً دينياً عميقاً. هذان الجانبان من شخصيته دفعاه إلى اعتناق الحياة الفرنسيسكانية، وانضم إلى الرهبنة بحماس وتفانٍ.

تميّز ألبرتو دا كوتينيولا داخل الرهبنة الفرنسيسكانية بذكائه الشديد وحبه العميق للمعرفة. انغمس بشغف في دراسة اللاهوت والفلسفة والكتب المقدسة، وسرعان ما أصبح مرجعاً للإخوة ومعلماً يحظى بالتقدير. وسرعان ما تخطت شهرته كعالم حدود الدير وجذبت انتباه العلماء ورجال العلم في ذلك الوقت.

إلى جانب التزامه بالدراسة، تميّز ألبرت كوتينيولا أيضًا كواعظ. كانت عظاته المشبعة بالعقيدة والحماسة الروحية قادرة على لمس قلوب المؤمنين وإثارة شعور عميق بالاهتداء فيهم. انتشر وعظه في مناطق مختلفة من إيطاليا، حاملاً كلمة الإنجيل إلى آلاف الناس.

لم يكن ألبرت كوتينيولا عالمًا وواعظًا محبوباً فحسب، بل ترك أيضًا إرثًا أدبيًا هامًا. فقد أنتج قلمه أعمالاً في اللاهوت والفلسفة والتصوف لا تزال تدرس حتى اليوم. من أشهر مؤلفاته شروح الكتاب المقدس، والرسائل اللاهوتية، ومؤلفات في الزهد.

توفي الطوباوي ألبرت كوتينيولا حوالي عام 1531. وقد فجع بوفاته كل من عرفه وقدّره. كان يعتبر في حياته رجلًا مقدسًا بسبب عقيدته وتقواه وغيرته الرسولية. وقد نمت شهرة قداسته أكثر بعد وفاته، مما أدى إلى تطويبه.

ينتشر إكرام الطوباوي ألبرتو دا كوتينيولا بشكل خاص في إميليا-رومانيا، موطنه الأصلي، وفي عدة مناطق أخرى من إيطاليا. يتم تبجيل ذكراه بشكل خاص داخل الرهبنة الفرنسيسكانية التي تعتبره نموذجًا للقداسة والعقيدة. يتم الاحتفال بعيده الليتورجي في 10 يونية من كل عام.