الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي هنري بولزانو العلماني

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى الطوباوي هنري بولزانو العلماني، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية جاء نصها كالآتي:

 يُكرَّم في بولزانو وتريفيزو الطوباوي هنري البولزانو حامي الحطابين الذي يُستدعى ليقدم الأرض ثمارها الثمينة وضد البَرَد والعواصف والجفاف. 

وُلد هنري حوالي عام 1250 في بولزانو (ترينتينو جنوب تيرول)، وكان هنري فقيراً جداً. كان يكسب رزقه هو وزوجته وابنه من خلال القيام، من الفجر حتى الغسق، بالعمل القديم المتعب والخطير المتمثل في تقسيم الأخشاب. لطالما كانت الغابات مهمة بالنسبة للبشر: فبالنسبة للعديد من العائلات كانت تمثل مورد العمل الوحيد الممكن والمتجدد دائمًا لإعالة أنفسهم. في تلك الأيام، كانت الأشجار أساسية للاقتصاد المحلي. فبالأخشاب، في الواقع، يتم بناء المنازل وملاجئ الحيوانات وتدفئتها. إنريكو غير متعلم، لم يذهب إلى المدرسة، ولا يستطيع القراءة أو حتى الكتابة. ومع ذلك، في اتصاله بصمت الغابات، بينما تقطع ذراعاه القويتان الأشجار بالفأس، ويقسم الخشب إلى قطع صغيرة بالفأس، يتعلم الحطاب المسكين حب الله والخليقة كلها.

ثم ينتقل مع أسرته إلى تريفيزو (فينيتو) بهدف البحث عن عمل افضل. لكن زوجته وابنه يموتان بعد بضع سنوات. يجد إنريكو الذي تُرك وحيداً، ملجأً في غرفة صغيرة وضيقة بفضل كرم أحد الموثقين. يعيش حياة انفرادية، صامتة ومتواضعة، يرتدي رداءً خشنًا، ويصلي طوال الوقت، حتى في الليل، ويزور جميع الكنائس في المدينة ويحضر العديد من القداسات للاستماع إلى كلمة الله. يكيف نفسه مع أكثر الأعمال وضاعة وأخيرًا يتسول الصدقات. كل ما يتمكن من كسبه يعطيه للمتسولين الآخرين.

عندما يُعثر عليه ميتاً في قلايته الفقيرة عام 1315، يشيد به الجميع كقديس. ووفقًا للتقاليد، في لحظة وفاة هنري، قرعت جميع أجراس الكنائس في تريفيزو من تلقاء نفسها، مما أثار الدهشة والخشوع في المدينة والريف. بعد وفاته، أكد شهود عيان في ذلك الوقت شفاء ما يصل إلى 346 حالة شفاء من الأمراض، ولأكثر من عام، وصل آلاف الحجاج إلى تريفيزو من المدن المجاورة لتقديم احترامهم عند قبر هنري. وقد وافق بنديكتوس الرابع عشر على منح الطوباوي هنري بوزن لقب طوباوي عام 1750، ليمنح حاميًا سماويًا لجميع الحطابين في العالم وخارجه.

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