محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل الصين ووفد مقاطعة شنجهاى التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية بصحبة وفد من مقاطعة شنجهاي الصينية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين المدينتين.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات المصرية الصينية خاصة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين، والبيان المشترك بين الرئيسين المصري والصيني لإعلان هذا العام عام الشراكة المصرية الصينية.

وأضاف المحافظ أنه زار الصين منذ فترة قصيرة في زيارة منفصلة عن الزيارة الرئاسية، زار فيها العديد من الشركات والمصانع وكان سعيدًا بالتطور التكنولوجي الهائل الذي شاهده.

وشكر رئيس الوفد الصيني المحافظ على حسن الاستقبال، مضيفًا أن الغرض من الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك لمواجهة التحديات العالمية المستمرة والمستحدثة.

وأشار إلى أن هناك هدفًا آخر من الزيارة وهو الاستفادة من خبرات مصر بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص في مجال المحافظة على التراث، نظرًا لما تحتويه هذه المدينة العريقة من آثار من كل العصور، لافتًا إلى أن هناك اتفاقية توأمة بين الإسكندرية وشنجهاي منذ عام 1992.

وأكد المحافظ على ما ذكره رئيس الوفد الصيني، حيث إن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وتحتوي على العديد من الآثار مما جعل هناك صعوبة في حفر أنفاق تحت الأرض، ولذلك تمت دراسة عمل قطارات معلقة في الإسكندرية.

وأضاف أنه لا بد من تحديث وتفعيل الاتفاقيات بين الإسكندرية وشنجهاي لتتناسب مع التطورات والتحديات الحديثة بما يخدم المدينتين.

وكان محافظ الإسكندرية أجرى زيارة رسمية إلى مقاطعة شاندونج خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو 2024، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وعقد عدة اتفاقيات تعاون بين مدينة الإسكندرية ومدن مقاطعة شاندونج الصينية على كل الأصعدة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الزيارة تضمنت عقد مباحثات ولقاءات مع كبار قيادات مقاطعة شاندونج الصينية، حيث تمت مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

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