"تعليم المنوفية" تعلن الانتهاء من الإجراءات الخاصة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

أكد محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الانتهاء من الإجراءات الخاصة لانطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة 2024 م والمقرر أن تبدأ غدًا الإثنين الموافق 10/6/2024م.

وقال الفولي إن إجمالي عدد الطلاب الذين لهم الحق في دخول الامتحان (36.721) طالبا وطالبة، موزعين على 104 لجان امتحانية، مؤكدا أنه تم توفير جميع التجهيزات اللازمة بمقار اللجان الامتحانية تسهيلًا على الطلاب والملاحظين والمراقبين وتهيئة الأجواء لتوفير الجو الهادئ باللجان لأداء الامتحانات على الوجه الأمثل، كما تم تأمين محيط اللجان الامتحانية وأماكن الإقامة بالاستراحات الخاصة بالسادة المراقبين والملاحظين، وكذا تأمين جميع خطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة بالتنسيق مع رجال الشرطة البواسل

وشدد مدير المديرية على اتباع آلية توزيع أوراق الأسئلة " البوكليت " ووصولها للجان الامتحانية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى توفير مراوح داخل اللجان الامتحانية بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها حفاظًا على أبنائنا الطلاب الممتحنين، وتوفير المياه المبردة باللجان الامتحانية لمواجهة موجة الحر.

وفي ذات السياق شدد مدير المديرية محمود الفولي على مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان الامتحانية للتأكد من جاهزيتها وتوفير كافة سبل الراحة بها، والتأكد من نظافتها ونظافة دورات المياه وسلامة وجودة الإنارة باللجان، والتأكد من تهوية جميع اللجان، كما شدد على التأكد من مدى مناسبة الأثاث للمرحلة العمرية للطلاب.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن بالمنوفية لتأمين محيط اللجان الامتحانية ومنع أية تجمعات لأولياء الأمور بالقرب من مقار اللجان حرصًا على توفير الجو الهادئ لأبنائنا الطلاب، وكذا تأمين خطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، وكذا تأمين مقر مركز توزيع الأسئلة بديوان المديرية التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لتوفير زائرة صحية بكل لجنة امتحانية لتقديم الإسعافات الأولية للطلاب.

كما شددت المديرية على التنبيه بإعلان كشوف المناداة وجدول الامتحان في أماكن ظاهرة باللجان، والتأكيد مشددًا بمنع دخول الطلاب إلى اللجان وبحوزتهم أجهزة إلكترونية ( موبايل، سماعات بلوتوث، ساعات سمارت........... )، وكذلك التنبيه مشددًا على جميع المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية باللجان، والتصدي لكل محاولات الغش بكافة أنواعه ( الإلكترونية أو غير ذلك ) بكل حزم، وتفعيل مواد القانون المتعلقة بهذا الشأن

وأكد مدير المديرية أن امتحانات شهادة الثانوية العامة مهمة وطنية يظهر فيها تكاتف وتعاون كافة الجهود للأجهزة المعنية في الدولة كي تخرج على الوجه الأمثل ، مشددًا على مديري عموم الإدارات التعليمية صرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار الفولي إلى استمرار تقديم المراجعات النهائية ومراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مؤكدا على إعداد تقرير يومي يشمل جميع الأحداث باللجان الامتحانية تمهيدًا لرفعة لغرفة العمليات الرئيسة بالوزارة لتقييم الأداء.

كما أكد مدير المديرية ضرورة مراجعة كاميرات المراقبة باللجان والتأكد من عملها بكفاءة لرصد أي محاولات للغش داخل اللجان، ورصد أي مخالفات أخرى من خلال غرفة العمليات لضمان انتظام سير اللجان.

وشدد مدير المديرية على سرعة التواصل والربط بين غرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات بديوان المحافظة وغرفة العمليات بالمديرية والإخطار الفوري عن أية أحداث أو تجاوزات يتم رصدها لضمان سرعة التعامل معها وحلها ومنع تكرارها.

وأشار مدير المديرية أن أبناءنا هم ثروتنا الحقيقية، لذا نعمل جاهدين بروح الفريق على توفير الهدوء والطمأنينة داخل اللجان الامتحانية وخارجها بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

و ناشد مدير المديرية أولياء الأمور المساعدة في ذلك بأن يتأكد كل ولي أمر من الآتي:

• عدم اصطحاب أبناؤهم للهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجنة حرصا على مستقبله.

• التأكيد على الابن / الابنة بالاستعانة بالله أولًا، ثم البدء في كتابة البيانات بخط واضح .

• أن يطلب الابن / الابنة المساعدة من الملاحظ أو المراقب أو المراقب الأول أو رئيس اللجنة متى تطلب الأمر ذلك ؟

• أن يكون متعاونًا في بث الهدوء داخل اللجنة،ولا يثير الشغب حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

• أن يكون نعم القدوة الحسنة لزملائه في الالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

• أن يجلس ملتزمًا بمكانه المخصص له وأن يكون معه أدواته وأقلامه الخاصة به.

• ألا يتحدث مع غيره من الطلاب داخل اللجنة أثناء انعقاد الامتحان.

• ضرورة مراجعة البيانات الخاصة به مرة أخرى للتأكد من صحتها.

• غير مصرح باستخدام المزيل داخل اللجنة.