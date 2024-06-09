الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكثيف الأنشطة والمبادرات التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات وجامعة أسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إحصائية بالبرامج التدريبية التي تمت خلال العام التدريبي (2023 - 2024)، لأنشطة معهد تكنولوجيا المعلومات / فرع أسيوط، ومبادراته التدريبية المقدمة للخريجين، والطلبة، والتي شملت ( 184) برنامجًا للتدريب المكثف، (94) برنامجًا للتدريب الاحترافي، (325) تدريبًا ميدانيًا؛ لتدريب طلبة كلية الحاسبات والمعلومات، (1953) مبادرة آفاق؛ لتدريب طلبة الجامعات، منوهًا عن مخطط التدريب عن العام 2024-2025،  ويشمل (65) مسارًا تدريبيًا؛ لأكثر من 4000 طالب، وطالبة، في إطار التعاون المثمر، والفعال بين جامعة أسيوط، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، برعاية وزارة الاتصالات.

تنفذ 184 برنامجًا للتدريب المكثف 94 برنامجًا للتدريب الاحترافي

ووجه رئيس جامعة أسيوط بتكثيف البرامج، والأنشطة، والمبادرات التدريبية؛ في مجال تكنولوجيا المعلومات، والمساهمة؛ في دعم صناعة الإلكترونيات، مؤكدًا تكامل الأدوار بين الجامعة، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، برعاية وزارة الاتصالات؛ في ضوء رؤية الدولة المصرية؛ في تقديم، وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، والخريجين من مختلف التخصصات، ومواكبة كل ما هو جديد في شتى المجالات؛ لتأهيلهم لسوق العمل، وخلق فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة.

ومن جانبه، أجرى الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد 9 من يونيو ؛ جولة تفقدية لمعهد تكنولوجيا المعلومات/ فرع أسيوط، برفقة المهندس أيمن عياد مدير المعهد؛ لمتابعة أنشطة المعهد، ومبادراته التدريبية المقدمة للخريجين، والطلبة؛ حيث التقى ببعض المتدربين خلال تنفيذهم لمشروعات التخرج، ومشروعات عمل حر، ومناقشة المردود من التدريب، والاستماع لآرائهم، مثمنًا جهود المعهد في تنمية، وتطوير مهارات الطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية، والواقع الفعلي، ومتطلبات سوق العمل.

وأشار المهندس أيمن عياد؛ إلى حرص المعهد/ فرع أسيوط؛ على تقديم برامج، وأنشطة، ومبادرات تدريبية مثل: تدريب طلبة جامعة أسيوط (معسكرات تدريب؛ شتوى- صيفي)، والمساهمة في تدريس مقررات اختيارية لكلية الحاسبات والمعلومات، والمساهمة في تدريب طلبة البرامج الخاصة بكلية التجارة، وتدريب الطلاب من خلال منصات التعليم عن بعد، والمساهمة فى دعم صناعة الإلكترونيات، فضلًا عن برنامج التدريب الاحترافي، وبرنامج التدريب المكثف لخريجي الجامعات،  والحوسبة السحابية، إلى جانب إعداد سفراء تكنولوجيا من أعضاء هيئة التدريس، وخدمات دعم العمل الحر FreeLance،  ونشر الوعي، والتوعية بالوظائف المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتدريب طلبة المجمع التكنولوجي المتكامل، واستضافة المعارض، والترويج للصناعات اليدوية، والحرفية؛ وذلك لخدمة، وتنمية المجتمع.

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الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط معهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات بتكثيف البرامج والأنشطة دعم صناعة الإلكترونيات

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