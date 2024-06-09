الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهال عنبر رفقة نجلها حسام الحسيني في طريقهما لأداء الحج

نهال عنبر بملابس
نهال عنبر بملابس الإحرام

طارت الفنانة نهال عنبر، صباح اليوم، رفقة ابنها حسام الحسيني إلى الأراضي المقدسة؛ لأداء مناسك الحج.

وشاركت نهال جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لها رفقة نجلها حسام الحسيني بملابس الإحرام.

نهال عنبر رفقة نجلها حسام الحسيني في طريقهما لأداء مناسك الحج

وبمجرد نشر الصورة سرعان ما انهالت التعليقات من جمهور ومتابعي نهال عنبر، مهنئينها بأداء فريضة الحج داعين لها أن يتقبل الله منها صالح الأعمال.

نهال عنبر رفقة نجلها حسام الحسيني

نهال عنبر تشارك في مسرحية "عفارت عليك"

ومن المقرر أن تعود نهال عنبر من السعودية للإسكندرية لعرض مسرحيتها الجديدة "عفارت عليك"، المقرر انطلاقها ثاني أيام عيد الأضحى، الموافق 18 يونيو، على مسرح عبد المنعم جابر بمنطقة كامب شيزار بالإسكندرية.

ومسرحية "عفارت عليك" مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير "حلم ليلة صيف" و"العاصفة" بطولة نهال عنبر، منير مكرم، كريم الحسينى، مراد فكري، أحمد بسيم، نيفين رفعت، سمير بدير، شريهان قطب، هبة غندور، حسيني زهران، شيماء النمس، آمل أشرف، عمرو أمين، بوسي الأمير، مساعد إخراج الحسيني زهران، مخرج منفذ ياسر يني، وهو من إنتاج كلاكيت للإنتاج الفني حسن عبدالحميد، إشراف إدارى أحمد منير، رؤية فنية وإخراج نور عفيفي.

نهال عنبر رفقة نجلها حسام الحسيني في طريقهما لأداء مناسك الحج الفنانة نهال عنبر حسام الحسيني نهال عنبر تشارك فى مسرحية عفارت عليك نهال عنبر رفقة نجلها نهال عنبر تؤدى مناسك الحج

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