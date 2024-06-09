الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الغضبان" يوجه الشكر لمدير أمن بورسعيد والضباط والجنود على جهودهم المتواصلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال فعاليات جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، بالشكر والتقدير لمساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري، وجميع أفراد وضباط وجنود مديرية أمن بورسعيد، على جهودهم المتواصلة خلال الفترة الماضية، وتوفير الأمن والأمان لمحافظة بورسعيد وأبنائها، وتحقيق المناخ المناسب لتنفيذ المشروعات القومية المهمة بالمحافظة.

كما توجه المحافظ بالشكر والتقدير لجميع نواب محافظة بورسعيد، على تعاونهم المثمر مع الأجهزة التنفيذية، من أجل مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الحياة داخل محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن التواصل مستمر بين النواب والتنفيذيين لمتابعة خطط التنمية والتعمير التي تجرى ببورسعيد على كل الأصعدة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة التعاون بين الجميع لمصلحة الوطن والمواطنين، والوعي بإنجازات الدولة المصرية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تعطل مسيرة التنمية.

بورسعيد أمن أمن بورسعيد اجهزة تنفيذية الغضبان

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