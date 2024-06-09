الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إليك سيدتي.. أسباب تساقط شعرك في الصيف وكيفية علاجه

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تساقط الشعر في فصل الصيف يعد مشكلة شائعة يواجهها الكثير من الناس وتسبب قلقًا كبيرًا، خاصةً لمن يهتمون بصحة وجمال شعرهم، وترتبط هذه الظاهرة بعدة عوامل تشمل التعرض المباشر لأشعة الشمس، التعرق الزائد، جفاف فروة الرأس، والسباحة في المياه المالحة أو المعالجة بالكلور. 

وخلال السطور التالية نستعرض اسباب تساقط الشعر في فصل الصيف بالإضافة إلى نصائح وإرشادات للعناية بالشعر خلال فصل الصيف..

أسباب تساقط الشعر في فصل الصيف

التعرض لأشعة الشمس المباشرة: التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس القوية يمكن أن يتسبب في تلف فروة الرأس والشعر، فالأشعة فوق البنفسجية قد تؤدي إلى جفاف الشعر وفقدانه للزيوت الطبيعية التي تحافظ على صحته، مما يجعله هشًا ومعرضًا للتساقط.

التعرق الزائد:

ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يزيد من معدل التعرق، خاصة في فروة الرأس، فالتعرق الزائد يمكن أن يسبب انسداد المسام وتراكم الدهون، مما يؤدي إلى التهاب فروة الرأس وتساقط الشعر.

الجفاف:

الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة تسبب جفاف الشعر وفروة الرأس، فالشعر الجاف يصبح هشًا وسهل التكسر.

السباحة في الماء المالح أو بالكلور:

السباحة في البحر أو المسابح التي تحتوي على الكلور يمكن أن تؤدي إلى جفاف الشعر وتلفه، حيث يسبب الملح والكلور إزالة الزيوت الطبيعية من الشعر، مما يجعله ضعيفًا وعرضة للتساقط.

سوء التغذية:

خلال فصل الصيف، يميل البعض إلى تغيير نمطهم الغذائي، ما قد يؤدي لنقص في العناصر الغذائية الضرورية لصحة الشعر، ونقص الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين D والحديد والزنك يمكن أن يسبب تساقط الشعر.

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كيفية علاج الشعر من التساقط في فصل الصيف

الحماية من الشمس:

استخدام قبعات أو أوشحة لحماية الشعر وفروة الرأس من أشعة الشمس المباشرة، واستخدام منتجات تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

الحفاظ على ترطيب الشعر:

استخدام شامبو وبلسم مرطبين، وتطبيق ماسكات الترطيب بانتظام للحفاظ على رطوبة الشعر.

التغذية السليمة: 

تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر، مثل فيتامينات A وC وE والزنك والحديد.

تنظيف الشعر بانتظام:

غسل الشعر بانتظام لإزالة الدهون الزائدة، واستخدام شامبو مناسب لنوع الشعر.

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