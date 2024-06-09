«الحمرا أويل» تضخ 3 آلاف برميل يوميًا من بئر «علمين 52»

في ظل السعي المستمر لتحقيق الاستقلال الطاقي وتعزيز النمو الاقتصادي، تبرز شركة الحمرا أويل، التابعة لوزارة البترول كمثال للنجاح والكفاءة في استغلال الموارد الطبيعية المتاحة.

بدء الاختبارات والتشغيل الفعلي لبئر "علمين 52"

أعلنت الحمرا أويل نجاحها في بدء الاختبارات والتشغيل الفعلي لبئر "علمين 52" الذي يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود الشركة لتطوير الحقول البترولية المتقادمة وزيادة الإنتاج.

بمعدل 3000 برميل يوميًا

البئر الجديد، الذي بدأ يضخ البترول بمعدل 3000 برميل يوميًا، يأتي كثمرة لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي يحرص دومًا على تعزيز كفاءة القطاع واستغلال الفرص المتاحة بأمثل الطرق.

الأهمية الاستراتيجية لبئر "علمين 52":

يعد بئر "علمين 52" لبنة أساسية في مسيرة التطوير التي تنتهجها شركة الحمرا أويل، حيث يعكس البئر التزام الشركة بتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية للمساهمة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام.

كما يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة إنتاج البترول الخام، والتي تهدف بشكل أساسي إلى الإسراع بتنمية الحقول والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاج.

النتائج الإيجابية:

وتمكنت شركة الحمرا أويل من تحقيق إجمالي إنتاج يصل إلى 7900 برميل يوميًا، وهو ما يزيد بمقدار 3400 برميل يوميًا عن خطة الإنتاج المعتمدة من الهيئة للعام المالي 2023/2024. ومع التوقعات بمزيد من الزيادة في الإنتاج، تستعد الشركة للوصول إلى 1400 برميل يوميًا فوق الخطة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.

التكلفة والاستثمار في التطوير:

وأشار مصدر مسؤول بشركة الحمرا أويل فى تصريحات خاصة، إلى أن تكلفة حفر وتجهيز بئر "علمين 52" بلغت حوالي 2.4 مليون دولار، وهي استثمارات تعكس الرؤية الطموحة للشركة في الاستغلال الفعال لمواردها، هذا الاستثمار يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة والتقدم الذي ينشده القطاع.

مع حفر وتشغيل بئر "علمين 52"، تؤكد شركة الحمرا أويل مجددًا على التزامها بدعم مسيرة التنمية الوطنية والارتقاء بصناعة البترول في مصر.